. . محمدرضا نقدی، سردار تندرو سپاه که دو دهه قبل بابت شکنجه متهمان در اطلاعات نیروی انتظامی به زندان محکوم شد، در یک ویژه برنامه تلویزیونی با هدف «پاسخگویی به سوالات و شبهات نسل جوان درباره انقلاب اسلامی» شرکت کرد . یکی از بخش‌های جالب اظهارات آقای نقدی در این ویژه‌برنامه دو قسمتی، تفسیرش از میزان محبوبیت جمهوری اسلامی و رهبرانش (آقایان خمینی و خامنه‌ای) در خارج مرزهاست. نقدی در اظهارات خود ادعا می‌کند که «جمهوری اسلامی قلب مردم دنیا را فتح کرده است» و می‌گوید: «شما الان برو از اینجا تا کوه‌های هیمالیا ببین که توی آن ارتفاعات پنج هزار متری توی روستاها، توی دره‌ها، توی شیارها، چه خبر هست از عشق امام و عکس امام و عکس حضرت آقا»! . این فرمانده سپاه ادعا می‌کند حکومت با این روش توانسته یک «ارتش بزرگ‌تر مردمی و غیرقابل شناسایی» درست کند که در روستاها، کوهستان‌ها، بنادر و نقاط مختلف جهان پراکنده هستند به همین خاطر «دشمن نمی‌تواند غلطی کند». نقدی البته پاسخ این سوال را نمی‌دهد که چرا این «ارتش بزرگتر مردمی و غیرقابل شناسایی» بعد از شلیک آمریکا به قاسم سلیمانی یا بعد از حملات متعدد اسرائیل به پایگاه‌های سپاه در سوریه و مکان‌های نظامی داخل ایران، تا حالا هیچ واکنشی از خود نشان نداده است.