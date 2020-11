همین موضوع خشم و ناخشنودی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را برانگیخته است. او با انتشار چند پست توییتری مدعی شده است که زمان انتشار این اخبار حکایت از یک تصمیم سیاسی دارد.

مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

دونالد ترامپ با انتشار یک پست توییتری اعلام کرده است که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و دموکرات‌ها بر آن بوده‌اند که او از مزایای تولید واکسن کرونا پیش از انتخابات بهره نبرد و از این رو، خبر واکسن کرونا را پنج روز پس از انتخابات اعلام کرده‌اند.

The @US_FDA and the Democrats didn't want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later - As I've said all along!