. فاسدترین و ریاکارترین نظام قرن بیست و یک! اين ھم «هیلدا تردست» دختر قاضی مرگ حسن تردست که در آلمان بسر میبرد. فرزندان شما مردم را به دلیل کوچکترین آزادی ( تحت عنوان بی حجابی) حکم می‌داد و فرزندان خودشان اینگونه از آزادیهای اروپا بهره می گیرند! (این پوشش حق مسلم و ترجیح هر خانمی است ولی مقامات نظام فاسد حقی را که برای فرزندان خود روا میدانند، نمی‌توانند از دیگران سلب کنند) جزییات بیشتر در لینک وبسایت آواتودی: https://t.me/javanmardi77/44977