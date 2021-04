سوپر لیگ در بیانیه خود بار دیگر بر کارآمد نبودن سیستم کنونی رقابت‌ها در اروپا اشاره کرده تاکید کرد که این گروه به بررسی مجدد خود ادامه می‌دهد تا یک رقابت جدید را پیشنهاد دهد.

از زمان آغاز اعلام رسمی این پروژه مخالفت‌های بسیار گسترده‌ای از سوی جامعه فوتبال طرح شد. تقریبا تمام کانون‌های هوادارای این ۱۲ باشگاه با انتشار بیانیه‌هایی به شدت از این تصمیم خشمگین شدند و از مدیران خود خواستند هر چه سریعتر از حضور در این مجموعه انصراف دهند. مالک میلیاردر لیورپول روز چهارشنبه در همین رابطه از هواداران عذرخواهی کرد.

پس از آن باشگاه‌های اتلتیکو مادرید، اینتر و آث میلان هم به ترتیب با انتشار بیانیه‌هایی از حضور در این رقابت‌ها انصراف دادند. بعد از این بود که آندره‌آ آنیلی، رئیس باشگاه یوونتوس هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دیگر امکان اجرای این پروژه وجود ندارد.

مالک ثروتمند باشگاه تورینی البته از ایده تشکیل سوپرلیگ دفاع کرد و گفت: «من اما همچنان به زیبایی آن پروژه معتقدم اما به هر حال این پروژه دیگر شکست خورده به نظر می‌رسد.»

در این میان البته همه نقدها متوجه سوپرلیگ نبوده است. برخی هم معتقدند این یوفا و دیگر ارگان‌های فوتبالی بوده‌اند که شرایط را به اینجا رسانده‌اند.

هواداران افراطی باشگاه میلان معروف به «کوروا سود» در بیانیه خود ضمن انتقاد از ایده شکل گیری سوپرلیگ به شدت به عملکرد یوفا تاختند. هواداران باشگاه آث میلان در بخشی از بیانیه خود با اشاره به اینکه فوتبال از دهه ۱۹۹۰ به بعد و از زمانی که لیگ قهرمانان اروپا جایگزین جام باشگاه‌های اروپای سابق شد به سمت نابودی رفت.

OFFICIAL STATEMENT - Curva Sud on the Super League 🗨️"We are outraged by the hypocrisy " 👇 https://t.co/oi5J02yWX0

هواداران میلان همچنین با انتقاد از بالا رفتن هزینه‌ها در فوتبال از جمله درآمدهای بالای دلال‌ها و گران شدن قیمت بلیت مسابقات خطاب به یوفا و فیفا نوشتند: «شما هیچ وقت برای هواداران ارزش قائل نبودید، وگرنه مسابقات باشگاهی اروپایی را برای کسب درآمد بیشتر در یک قاره دیگر برگزار نمی‌کردید. فوتبال اگر به هواداران تعلق داشت جام جهانی ۲۰۲۲ را به قطر نمی‌دادید که به خاطرش حتی تقویم کل بازی‌های باشگاهی را تغییر دهید، آنهم در کشوری که حقوق بشر کاملا نادیده گرفته می‌شود.»

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «سوپرلیگ یکی از آخرین گام‌های چندش آور برای فوتبالی است که مدیران آن‌را به اینجا رسانده‌اند. حالا که پولتان تمام شده به یاد ما هواداران افتاده‌اید و به اسم هواداران می‌خواهید با یکدیگر بجنگید.»

بازیکنان تیم فوتبال لیورپول هم در پستی مشترک نارضایتی خود را از حضور در مسابقات سوپرلیگ را بیان کردند. شاگردان یورگن کلوب در این پست مشترک نوشتند: «ما به سوپرلیگ علاقه‌ای نداریم و نمی‌خواهیم هم که این پروژه اتفاق بیفتد. این موضع جمعی ما است. تعهد ما به این فوتبال و باشگاه و هواداران قاطع و کاملا غیر مشروط است.»

جرراد پیکه، بازیکن تیم فوتبال بارسلونا هم در واکنش به تعلیق لیگ اروپا در توییتر خطاب به فلورنتینو پرز و همچنین شبکه الچرینگیتو نوشت: «دیروز جشن و امروز غرق شدن». اشاره پیکه به مصاحبه‌ای است که رئیس باشگاه رئال مادرید با شبکه تلویزیونی الچرینگیتو در خصوص ساز و کار راه اندازی مسابقات سوپرلیگ اروپا انجام داده بود.

او همچنین در یک توییت دیگر نوشت: فوتبال متعلق به هواداران است. امروز بیشتر از همیشه.»

در همین حال فابریتزیو رومانو، خبرنگار مشهور ایتالیایی پیشتر گزارش داده بود که تیم‌های میلان و اینتر هم تصمیم گرفته‌اند از حضور در پروژه سوپر لیگ انصراف دهند. تیم‌های ایتالیایی بعد از ۶ باشگاه مطرح اسپانیایی تصمیم گرفتند بالاخره از حضور در این رقابت‌ها انصراف دهند.

انصراف دیرهنگام یوونتوس به سوژه طنز در فضای مجازی تبدیل شده بود. بسیاری از کاربران با انتشار تصاویر و جدول بازی‌ها نام رئال مادرید و یوونتوس را به جای ۱۲ تیم مسابقات لیگ اروپا قرار دادند و در جلوی برنامه بازی‌ها نام این دو تیم را بارها تکرار کردند.

البته یوونتوس و مالک ثروتمند آن آندره‌آ آنیلی که نقش مهمی در ایده راه‌اندازی پروژه سوپر لیگ داشت بالاخره پس از انصراف تقریبا تمام تیم‌ها پذیرفت رسما از حضور در این پروژه کنار بکشد.

#SuperLeague has been officially SUSPENDED 🚨🚫



- English clubs have left (Chelsea too, official soon).

- Inter have left, AC Milan are set to leave.

- Juventus and Spanish clubs: waiting for official position.



The whole #SuperLeague has been stopped to "reshape the project".