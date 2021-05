بنابر گزارش‌ها، دیوان عالی کشور در ترکیه اکنون این تصمیم را به چالش کشیده اما سلیمان سویلو، وزیر کشور، در تازه‌ترین سخنان خود گفته است که این تصمیم با «مهار کرونا» مرتبط است و دولت رجب طیب اردوغان از این تصمیم «کوتاه نخواهد آمد.»

مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا

در پی اعلام این تصمیم، بسیاری از رسانه‌های ترکیه، ازجمله پایگاه خبری «دووار» (دیوار)، نوشتند که این تصمیم را «ادامه همان سیاست حکومت رجب طیب اردوغان برای تخریب مبانی ۹۰ساله سکولاریسم در ترکیه» ‌ می‌دانند.

معترضان، دولت اردوغان را که ریشه‌های اسلام‌گرایی دارد، متهم می‌کنند که با ساخت تعداد بسیاری زیادی مدرسه اسلامی، معروف به «مدارس امام خطیب»، و تشویق کودکان به رفتن به این مدارس به‌جای دبستان‌های معمول، به دنبال «مهندسی جامعه» برای گسترش اسلام‌گرایی است و ممنوعیت اخیر الکل در ماه رمضان نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

Erdogan's government ban selling alcohol in the next lockdown #alkolümedokunma pic.twitter.com/4NKx6LRZ3X