هرچند در داخل ایران جریان نزدیک به مرکز اصلی قدرت با هیاهو وانمود می‌کرد مخالف احیای برجام است و دولت روحانی و به ویژه ظریف را متهم می‌کردند که به دنبال تسلیم در مقابل غرب و تنفس مصنوعی به «جسد متعفن برجام» است اما در نهایت علی خامنه‌ای به صراحت گفت «وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است.» حسن روحانی هم در چند سخنرانی تأکید کرد که همه مذاکرات با نظر و تصمیم رهبری نظام است.

علاوه بر مقامات جمهوری اسلامی دولت چین و روسیه و همچنین شماری از دیپلمات‌ها و رهبران اروپایی و مقامات آمریکایی در دولت بایدن و تعدادی از اعضای بلندپایه حزب دموکرات و مقامات پیشین دولت باراک اوباما و لابیگران جمهوری اسلامی و برخی سازمان‌های خارج از ایران از جمله نایاک با کمک رسانه‌های مطرح دولت جو بایدن را برای سرعت بخشیدن به مذاکرات و رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی تا پیش از برگزاری «انتخابات» در ایران زیر فشار گذاشتند.

افراد و گروه‌های حامی احیای برجام که فصل مشترک آنها مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی بود و مدام خواستار لغو تحریم‌ها می‌شدند و پیوسته با تبلیغات روی موارد نادرست از جمله تحریم دارو بر ضرورت توقف کارزار «فشار حداکثری» اصرار داشتند، در یک خط مشی مشترک چنین القاء می‌کردند که دولت حسن روحانی «میانه‌رو» است و اگر مذاکره به توافق منجر نشود مذاکره با «تندروها» که نزدیک به علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و احتمالاً رئیس دولت آینده خواهد بود دشوار خواهد شد.

علی ربیعی مشهور به «بازجو عباد» از اعضای پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که به عنوان سخنگوی دولت روحانی خدمت می‌کند، یکی از آن افراد است که بارها در سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری بر لزوم بازگشت فوری آمریکا به برجام اصرار داشت و تهدید می‌کرد آمریکا بی‌قید وشرط به برجام بازگردد و هشدار می‌داد اگر این اتفاق نیفتد مذاکرات در آینده دشوارتر خواهد شد. او اما اکنون ادعاهای سابق را زیر پا گذاشته و می‌گوید «تصمیم‌گیری درباره برجام ارتباطی به نتایج انتخابات ندارد!»

سینا عضدی پژوهشگر روابط بین‌المللی در «شورای آتلانتیک» نیز یکی از این افراد است که تیم سیاست خارجی بایدن را «حرفه‌ای» و «آشنا با مسائل ایران» می‌دانست و معتقد بود که به «زیر و بم برجام» آگاهند و «نگاه واقع‌بینانه» دارند و سیاست «تحریم برای تحریم» را کنار می‌گذارند و نباید گذاشت که «پنجره‌های فرصت» بسته شوند! او و همفکرانش نیز تبلیغ می‌کردند اگر مخالفان برجام بعد از روحانی به قدرت برسند، تنش میان ایران و امریکا افزایش می‌یابد‌.

یکی از روزنامه‌نگاران که وی نیز در مقالات و گزارش‌های خود در چند نوبت دوقطبی «میانه‌رو- تندرو» را تبلیغ می‌کرد نجمه بزرگمهر است. او در یکی از همین گزارش‌ها در روزنامه «فایننشال تایمز» با حمایت از سیاست خارجی دولت روحانی و تیم محمدجواد ظریف به نقل از «مردم» و چند فعال سیاسی داخل ایران نوشت ابراهیم رئیسی اهل مذاکره نیست و اگر تندروها دولت را به دست بگیرند و رئیسی رئیس جمهوری اسلامی شود، لغو تحریم‌ها غیرممکن است. در این گزارش همچنین به نقش رئیسی در اعدام‌ زندانیان سیاسی در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی اشاره شده و او به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به «جریان استبدادی درون حکومت» معرفی شده است.

حالا پس از روشن شدن نتایج انتخابات نمایشی در ایران، این روزنامه‌نگار در مقاله‌ای جدید در فایننشال تایمز با همان روش «به نقل از دیگران» تصویر ملایم‌تری از رئیسی و حکومت ارائه می‌دهد می‌نویسد «مردم عصبانی و آسیب دیده‌اند. شما نمی‌توانید در یک بشکه مواد منفجره جرقه بزنید... نظم پیام انتخابات را بسیار جدی گرفته است. این اقدام برای رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی انجام خواهد شد و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بیشتری برای کاهش فشار بر مردم فراهم خواهد شد!»

مرکز ثقل جریان چرخش از «رئیسی بد» یا «بدتر» به «رئیسی نسبتاً ملایم» و یا «بد» و تئوریزه کردن آن درون وزارت خارجه جمهوری اسلامی قرار دارد. پس از گزینش ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم که کمتر کسی درباره آن تردید داشت، عباس عراقچی مقام ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین او را فردی «منطقی و واقع‌گرا» خواند و محمدجواد ظریف نیز گفت رئیسی را سی سال است می‌شناسد و می‌داند او به خوبی کشور را اداره می‌کند! عراقچی حتا پیش از برگزاری انتخابات نمایشی در ایران نیز گفته بود «اطمینان دارم در صورت انتخاب ایشان هیچ خللی در مسیر مذاکرات ایجاد نخواهد شد.»

سجاد صفایی از همکاران مؤسسه «کوئینسی» از اینهم فراتر رفته و در مقاله‌ای در «فارین پالیسی» (سیاست خارجی) با عنوان «ابراهیم رئیسی آن کسی نیست که فکر می‌کنید» می‌نویسد او یک ایدئولوژیست نیست بلکه یک فرصت‌طلب برآمده از هر دو جناح حاکمیت است! این فرد حتا ادعا می‌کند دولت رئیسی آغازی برای روابط بدون تنش با آمریکاست!

I argue in @ForeignPolicy piece that 3 factors foster fertile political environment for authoritarianism under Raisi: The manner of his ascent to the presidency, his highly punitive temperament, and the question of Khamenei's succession. #IranElection2021 https://t.co/wObxdNwOnL

گفتنی است که سجاد صفایی عضو همان مؤسسه‌ای است که تریتا پارسی پس از کنار رفتن از «نایاک» با حمایت و تأمین مالی از سوی جرج سوروس، یکی از مدیران اجرایی کوئینسی شد.

گروهی در پارلمان اروپا اخیراً از تریتا پارسی عضو پیشین نایاک و عضو فعلی مؤسسه «کوئینسی» که هر دو مدافع سیاست‌های مماشات‌گرانه با جمهوری اسلامی ایران هستند برای حضور در یک میزگرد درباره تحولات اخیر در ایران دعوت کرد که با موجی از اعتراض روبرو شد.

چارلی وایمرز نماینده سوئد در پارلمان اروپا تریتا پارسی را «ماله‌کش ظلم ملاها» خواند و گفت «پارسی نه کارشناس است و نه مستقل بلکه یک لابیگر بدنام برای رژیمی است که خون هزاران ایرانی بی‌گناه را ریخته و این بسیار نگران کننده است.»

Outrageous Mullah apologist, Trita Parsi, will speak as "independent expert" at the meeting of Iran delegation at EP today. He's no independent and no expert: he's an infamous lobbyist for a regime that has blood of thousands of innocent Iranians on its hands. Very disturbing.