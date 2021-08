مقدمه

در کمتر از دو هفته طالبان کنترل کامل افغانستان را در دست گرفتند. "ارتش ملی‌ افغانستان" که بیست سال توسط آمریکا و پیمان ناتو با هزینه ۹۰ میلیارد دلار، آموزش داده و مسلح شده بود مقاومت نکرد. اشرف غنی، رئیس جمهور مورد علاقه آمریکا با ده‌ها میلیون دلار اول به تاجیکستان و بعد به امارات متحده فرار کرد. آمریکا بعد از هزینه کردن متجاوز از ۲ تریلیون دلار برای اقامت ۲۰ ساله خود در افغانستان، فرصت کافی‌ نداشته که اتبأع و کارمندان افغانی خودرا با نظم از افغانستان خارج کند. همانطور که نگارنده دو هفته پیش در صفحه فیسبوک خود نوشته بود، "سایگون در ماه اوریل ۱۹۷۵ جای خودرا به کابل در ماه اوت ۲۰۲۱ خواهد داد،" که همینطور هم شد.

جریان چیست؟ این مقاله، که اصل آن به زبان انگلیسی‌ منتشر شده، به بحث درباره این موضوع میپردازد.

تصویر دروغین ۴۰ ساله آمریکا و متحدان برای افغانستان

فعالان ضد جنگ، از جمله نگارنده، از خروج آمریکا از افغانستان و پایان اشغال ۲۰ ساله ان استقبال میکنند. آمریکا اصولا لازم نبود بخاطر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط القأعده که در افغانستان پایگاه داشت، به آن کشور هجوم برد. طالبان در قدرت اعلام کرده بودند که حاضرند اعضای القأعده را محاکمه کنند، و یا برای استرداد آنها به کشور‌های خود مذاکره کنند. ولی‌ آمریکا خود را مجبور می‌‌دید که حتما حمله کند، چون در غیر این صورت تصور مردم جهان از تنها "ابر قدرت جهان" مخدوش میشد.

ولی‌، با وجودی که دانالد رامسفلد وزیر دفاع وقت آمریکا گفته بود که "افغانستان به اندازه کافی‌ اهداف خوب برای بمباران ندارد،" آمریکا به افغانستان حمله کرد. وقتی‌ هم حمله کرد، همانطور که آقای اسکات هورتون، سردبیر وبسایت عالی‌ Antiwar.com در کتاب عالی‌ خود Fool`s Errand: Time to End the War in Afghanistan نوشت، آمریکا باید سالها پیش افغانستان را ترک میکرد. ولی‌ در عوض، با متحدان از سالهای دهه ۱۹۷۰، وقتی‌ تصمیم گرفتند که افغانستان را تبدیل به "ویتنام شوروی" کنند، به مردم خود و بقیه جهان درباره افغانستان تا به امروز دروغ گفته ا‌ند.