در این میان، میلیاردها دلار تجهیزات مدرن نظامی آمریکا از جمله انواع موشک و پهپاد و هلی‌کوپتر و نفربر در افغانستان باقی‌ مانده که اکنون به دست نیروهای طالبان افتاده است. شبکه تلویزیونی «الحدث» ویدئویی را منتشر کرده که نشان می‌دهد نیروهای طالبان یک هلی‌کوپتر رزمی «بلک هاوک» را به حرکت درآورده‌اند.

افتادن تجهیزات مدرن نظامی به دست تروریست‌های طالبان که برادر دوقلوی القاعده هستند برای دولت جو بایدن و متحدان غربی آمریکا که در افغانستان مستقر بوده‌اند فاجعه‌بار است به ویژه آنکه بر اساس گزارش‌های غیررسمی عوامل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای به دست آوردن و خریدن این «غنایم جنگی» دندان تیز کرده‌اند. تحلیلگران می‌گویند از آنجا که طالبان مهارت و امکانات فنی و پول کافی برای استفاده از این تجهیزات را ندارند احتمال اینکه آنها را با رژیم ایران معامله کنند بسیار زیاد است.

مطالب بیشتر در کیهان لندن

خروج بی‌برنامه و فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان یک افتضاح تاریخی دیگر در سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رود که انتقادات زیادی را به همراه داشته است. در همین ارتباط برایان بنت و آلنا آبرامسون در گزارشی که ۲۴ اوت (دوم شهریور) در «تایم» منتشر شده می‌نویسند اشرف غنی رئیس جمهوری مخلوع افغانستان در اواخر ماه ژوئن در دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که در کاخ سفید صورت گرفت نگرانی‌هایی را در مورد نحوه برنامه‌ریزی ایالات متحده برای انتقال شهروندان قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرد.

به گفته یک مقام ارشد دولت بایدن که از این مذاکرات آگاه است اشرف غنی در آن دیدار گفت که نگران است که حمل و نقل هوایی وسیع شهروندان آمریکایی و اتباع افغان که با آمریکایی‌ها همکاری کرده‌اند، پیام‌های نگران‌کننده‌ای ارسال کند و اعتماد به توانایی دولت در مقابله با طالبان لطمه ببیند.

به گفته مقامات آمریکایی، بایدن و مشاوران او به صحبت‌های غنی گوش دادند و در همان ماه ژوئن تصمیم گرفتند عملیات انتقال غیرنظامیان را ادامه دهند اما قرار شد تا حدی آغاز عملیات را با استفاده از هواپیماهای تجاری مبهم نگه دارند و از استفاده از هواپیماهای نظامی بزرگتر خودداری کنند. اکنون اما نزدیک‌ترین مشاوران بایدن اذعان می‌کنند که این تصمیم یک اشتباه بوده است.

نیروهای دفاعی دولت افغانستان به سرعت متلاشی شدند و به طالبان اجازه داده شد ۱۵ اوت کنترل کابل را که در یک حمله ۱۱ روزه در سراسر کشور آغاز شده بود به دست بگیرند. در حال حاضر، دولت بایدن در حال انجام عملیات برای تخلیه هزاران آمریکایی و افغانستانی است که به آمریکایی‌ها در برقراری امنیت کمک کرده‌اند.

به گزارش روزنامه «واشنگتن پست» بنا بر تصمیم بایدن ویلیام برنز رئیس سازمان سیا که یک دیپلمات کهنه‌کار است روز دوشنبه ۲۳ اوت به کابل رفت تا با عبدالغنی برادر رهبر طالبان به صورت مخفیانه ملاقات کند و در مورد تلاش‌های آمریکا جهت تخلیه و قصد بایدن برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان پس از خروج آمریکا صحبت کند.

در ادامه گزارش «تایم» آمده در حالی که هزاران آمریکایی تا کنون افغانستان را ترک کرده‌اند اما دولت آمریکا هنوز شمار آنها را مشخص نکرده است. بایدن می‌گوید اگر عملیات تخلیه بطور کامل اجرا نشد مهلت خروج را که تا ۳۱ اوت بوده است تمدید می‌کند. حالا آنها فقط یک هفته فرصت دارند تا بقیه آمریکایی‌ها را از افغانستان خارج کنند. این یک آزمون بزرگ برای دولت بایدن است که با تسلط سریع طالبان در افغانستان در تنگنا قرار گرفته و با مخاطرات زیادی روبروست.

نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در واقع تصمیم جو بایدن بود به اعتبار آمریکا در قبال متحدانش نیز ضربه زده است. اکنون جان هزاران آمریکایی در خطر است.

مقامات آمریکایی می‌گویند تمام تلاش‌ آنها خروج ایمن و سریع شهروندان آمریکایی از افغانستان است اما تحقق این هدف با مشکلات پیچیده‌ای روبروست. دولت بایدن نمی‌داند چه تعداد آمریکایی در حال حاضر در افغانستان باقی مانده‌اند که می‌خواهند تخلیه شوند. از آمریکایی‌ها خواسته می‌شود هنگام ورود به افغانستان داوطلبانه شماره تماس‌ و محل اقامت خود را در سفارت آمریکا ثبت کنند، اما بسیاری از آنها این کار را نمی‌کنند. علاوه بر این، هیچ الزامی وجود ندارد که آمریکایی‌ها هنگام خروج از افغانستان به سفارت اطلاع بدهند.

This is the behaviour of #Taliban in the cities taken over. pic.twitter.com/zwX2ERWarO