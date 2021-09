کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران از شما زندانیان سیاسی سابق، خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان دعوت می‌کند کیفرخواستهای خود را برای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ارسال دارید. این کیفرخواستها که شامل اسناد و اطلاعات در رابطه با شکنجه و زندان و اعدام می‌باشد کمک می‌کند بتوانیم اسناد هرچه بیشتری برای رسیدگی به جنایات رئیسی و سایر آمرین و عاملین جنایات ۴۲ سال اخیر گردآوری و در اختیار مراجع جهانی قرار دهیم.

هشتم سپتامبر ۲۰۲۱ برابر با هفدهم شهریور ۱۴۰۰

متن انگلیسی نامه:

https://wp.me/p9yWrK-1UA

ترجمه متن نامه را در زیر ملاحظه میکنید.

ششم سپتامبر ۲۰۲۱

به:

شورای حقوق بشر سازمان ملل

دولت های سراسر جهان

اعضای پارلمان ها

گزارشگر ویژه سازمان ملل در أمور حقوق بشر ایران، آقای جاوید رحمان

موضوع: چهل و هشتمین جلسه عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل و تحقیقات در رابطه با جنایت علیه بشر در ایران

شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد چهل و هشتمین جلسه عمومی خود را بین ۱۳ سپتامبر و ۱ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار میکند. من این نامه را از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ، زندانیان سیاسی و خانواده های آنها در ایران مینویسم و از شما میخواهم که از قدرت خود برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران استفاده کرده و جنایات را که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی در ایران مرتکب شده مورد رسیدگی قرار دهید.

تا بحال بیش از ۴۲ سال است که جمهوری اسلامی مرتبا و بصورت سیستماتیک، میلیون ها نفر در ایران را سرکوب، شکنجه و زندانی کرده و هزاران نفر را اعدام کرده است. در حال حاضر، هزاران تن از فعالان عرصه های مختلف و آنهایی که فقط در تظاهرات شرکت کردند در زندان هستند.آنها با اتهامات ساختگی زندانی و شکنجه شده و برایشان حبس های طویل المدت صادر شده است.

رژیم اسلامی روزانه به فعالان تعرض کرده و حتی خانواده هایشان را دستگیر می کند. سیاست ترور رژیم اسلامی از مرز های ایران نیز فراتر رفته است. این رژیم ده ها مخالف را که در خارج ایران زندگی میکنند را تهدید و ترور کرده و یا آنها را ربوده است.

من این نامه را بالاخص جهت جلب توجه شما به جرائم ارتکابی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی مینویسم ، و از شما میخواهم جهت بررسی جرایمش قدم بردارید

ابراهيم رئیسی یک قاتل است که از سال ۱۹۸۰ جرائمی علیه بشریت مرتکب شده است، پیش از این که به اصطلاح رئیس جمهور خوانده شود، رئیسی مسئول بخش های بسیاری در سيستم قضایی از سال ۱۹۸۰ بود، و او مسئول دستگیری، شکنجه و اعدام هزاران مخالف در ۴۱ سال اخیر بوده است.

لطفا موارد زیر و مدارک مربوطه را در زیر ملاحظه نمایید که تنها قطره ای از یک اقیانوس از جرائم ضد بشری است که رئیسی مرتکب شده است :

در تابستان ۱۹۸۸ ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و عضو هیئت مرگ بود، زمانی که بیش از پنج هزار نفر زندانی سیاسی تنها در طول ۳ تا ۴ هفته اعدام شدند و جسد آنها در گورهای دست جمعی انداخته شدند تا هرگز پیدا نشوند. پس از ۳۳ سال، بسیاری از خانواده‌ها هنوز نمیدانند عزیزشان کجا دفن شده اند. برخی خانواده ها دستگیر و شکنجه شده‌اند تنها به دلیل اینکه میخواهند محل دفن عزیزشان را که درسال ۱۹۸۸ اعدام شدند را بدانند. تاکنون هیچکس در رژیم اسلامی، از جمله رئیسی برای قتل‌عام ۱۹۸۸ محکوم نشده‌اند. فایل صوتی زیر مربوط به مکالمه ابراهیم رئیسی با منتظری، در ۱۹۸۸ میباشد. در این فایل رئیسی سعی دارد اجازه اعدام ۲۰۰ زندانی سیاسی در ایران را بگیرد.

لینک : https://www.youtube.com/watch? v=dKfLFXIiB2w

در یکی از مصاحبه های اخیر او در ژوئن ۲۰۲۱، رئیسی علنا از قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی دفاع کرد و افزود:"یکی از دستاوردهای غرور آمیز سیستم" بوده و آن را "دفاع از حقوق بشر " خواند.

تحت مسئولیت او به عنوان مسئول سیستم قضایی، رژیم اسلامی به اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ حمله کرد، که در آن ۱۵۰۰‌نفر توسط نیروهای امنیتی مورد شلیک گلوله قرار گرفتند، و بیش از ۸۰۰۰ نفر دستگیر و شکنجه شده و برایشان حبس های طولانی صادر شد. بسیاری هنوز در زندان هستند.

تحت مسئولیت رئیسی، ده ها معترض از جمله قهرمان کشتی ایرانی نوید افکاری ، به دلیل اعتراض به جنایاتی که سران رژیم اسلامی مرتکب شده اند اعدام شدند. برادران نوید، حبیب و وحید افکاری همچنان در زندان هستند، آنها شکنجه شده و حبس های طولانی به آنها داده شده.

تحت مسئولیت رئیسی، روزنامه نگار ایرانی روح الله زم که در فرانسه زندگی میکرد، زمانی که به عراق رفته بود توسط ماموران سپاه ربوده شد، او را به ایران بردند، زندانی و شکنجه شد و سپس در تاریخ دوازدهم دسامبر ۲۰۲۰ اعدام شد.

تحت مسئولیت رئیسی ده ها تن از شهروندان دوتابعیتی زمانی که به ایران یا کشور های همسایه ایران سفر کرده بودند ربوده شدند. آنها شکنجه شده و با محکومیت های ساختگی زندانی شدند. آقای احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی شکنجه شده و محکوم به اعدام شد.

رئیسی به عنوان عضو شورای امنیت ملی رژیم اسلامی نقش کلیدی در رابطه با شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی PS752 در هشتم ژانویه ۲۰۲۰ داشته است که باعث کشته شدن ۱۷۶ مسافر این هواپیما بود.

صدها تن از فعالان عرصه ها و خانواده های آنها توسط نیروهای امنیتی مورد تعرض ، دستگیری و شکنجه قرار گرفتند و احکام شلاق ، حبس های طویل المدت و اعدام دریافت کرده اند. آقای حیدر قربانی شکنجه شده و در حال حاضر تحت‌ خطر اعدام قرار دارد.

یک‌ نامه توسط بیش از ۷۰۰ خانواده زندانیان سیاسی ، خانواده های دادخواه و فعالان از ایران و سایر کشورها امضا و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال گردید که در انتهای این نامه پیوست شده است. امضا کنندگان جرائم مختلفی از ابراهیم‌رئیسی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی مانند سپاه پاسداران را افشا کرده اند. این امضا کنندگان از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده اند که قدمهای مؤثر و عملی جهت تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی و جمع آوری مدارک جرائم داخلی و بین‌المللی که جمهوری اسلامی مرتکب شده اند بردارند. لطفا لینک زیر را برای نامه پیوست شده مشاهده کنید.

لینک: . https://wp.me/p9yWrK-1Qp

سازمانی عفو بین‌الملل در گزارش منتشر شده اش که در ژوئن ۲۰۲۱ اظهار داشته است: " اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل قدم های محکمی برای مقابله با بحران معافیت سیستماتیک در ایران بردارند تا با ایجاد مکانیزمی بیطرف برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اسناد جدی ترین جنایات در ایران بر اساس قوانین بین المللی، روند کیفری عادلانه و مستقل صورت بگیرد."

به دلیل جنایات ذکر شده فوق و جنایات بیشتری ، ابراهیم رئیسی باید به جرم ۴۱ سال جنایت علیه بشریت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

از طرف زندانيان سياسی و خانواده های آنها در ایران لازم میبینم که تاکید کنم و از شما بخواهم که :

قدرتتان را به کار برده و قدمهای مشخصی برای راه اندازی کمیسیونی برای جمع‌آوری مدارک و تسهیل روند مستقل جنایی برای بررسی جرائم علیه بشریت که ابراهیم رئیسی مرتکب شده است بردارید.

شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی در ایران

