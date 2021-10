در این میان، گروه تجاری تدی ساگی با انتشار بیانیه‌ای رژیم ایران را متهم کرده که برای حمله به کارکنان اسرائیلی این شرکت توسط یک تبعه اهل جمهوری آذربایجان که پاسپورت روسی دارد برنامه‌ریزی کرده است.

هدان اورنشتاین مشاور رسانه‌ای شرکت‌های ساگی به «رادیو تل‌آویو» گفت: «فقط می‌توانم بگویم که موضوع امنیتی بوده و ایران پشت ماجرای ترور قرار دارد. فقط در این حد اجازه صحبت دارم.» او تأکید کرده قاتل مجری عملیات علیه اسرائیلی‌ها در قبرس بوده است.

مشاور رسانه‌ای دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد با استناد به بررسی نهادهای امنیتی، اقدام علیه تاجر اسرائیلی مقیم قبرس تروریستی است و از سوی رژیم ایران برنامه‌ریزی شده بود.

