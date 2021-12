گزارش واژگون شدن شناور «طلائیه» هنوز از سوی مقامات و رسانه‌های ایرانی تأیید نشده است ولی روزنامه اسرائیلی بر اساس تصاویر گروه نظارت ماهواره‌ای پلنت (Planet) که در ۴ دسامبر (۱۳ آذر) گرفته شده، این خبر را منتشر کرده است.

پیش از این در آذرماه سال ۹۷ خبرگزاری میزان در گزارشی نوشته بود که شناور اطلاعاتی و تجسسی نیروی دریایی که «طلائیه» نام‌گذاری شده «و بیش از نیمی از مراحل ساخت آن طی شده است»،وظیفه جمع‌آوری اطلاعات نظامی از شناور‌های هدف «با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات شنودی، راداری، مخابراتی و اطلاعاتی را برعهده دارد.»

این گزارش نوشته بود که شناور اطلاعاتی و تجسسی «طلائیه» ۹۴ متر طول و یک هزار و ۴۰۰ تُن وزن دارد.

@planet imagery captured on 04DEC2021 confirms that the Jamaran variant known as Talayieh (or Talaieh) appears to have capsized while in the dry dock at Bandar Abbas. pic.twitter.com/B3WyqEl55V