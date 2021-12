مهاجم ۳۳ ساله باشگاه بارسلونا که به دلیل ناراحتی قبلی مجبور به اتخاذ این تصمیم شده سپس با صدایی لرزان گفت: «تیم پزشکی به من گوشزد کرد که توقف کامل مسیر حرفه‌ای به عنوان بازیکن بهترین تصمیمی است که باید بگیرم.»

ستاره و گل‌زن سابق باشگاه منچسترسیتی در دیدار بارسلونا مقابل آلاوس به دلیل عارضه قلبی مجبور به ترک میدان شد و از آن زمان تاکنون به دستور پزشکان دوران استراحت و مرخصی استعلاجی را سپری می‌کرد.

Add one more Culer to the Barça Family @aguerosergiokun pic.twitter.com/IvO9RyxgRe