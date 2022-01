در دور هشتم مذاکرات اتمی چوی جانگ کان معاون وزیر خارجه کره جنوبی که به شهر وین سفر کرده با علی باقری‌ کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. پیش از این دیدار عنوان شده بود او قرار است در این سفر در مورد آزاد ساختن پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌ای صحبت کند با این حال نتیجه این گفتگو هنوز مشخص نیست و مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی در مورد آن به تناقض‌گویی مشغول هستند.

👈 مطالب بیشتر در کیهان لندن

خبرگزاری ایسنا در گزارشی خبر از «موافقت کره جنوبی با آزادسازی فوری پول‌های بلوکه‌شده ایران» داده اما در متن گزارش آمده معاون وزیر خارجه کره جنوبی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام به زودی به نتیجه برسند و «دو طرف موافق بودند آزادسازی پول‌های بلوکه‌ شده ایران [در بانک‌های کره‌ جنوبی] باید فورا انجام شود.»

از سوی دیگر، باقری‌ کنی به کره‌ای‌ها گفته «فارغ از نتایج گفتگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد.»

او همچنین تأکید کرده «خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کره جنوبی از بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران، نقطه‌ای تیره در تاریخ روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام نماید.»

اینهمه در حالیست که سئول بدون موافقت آمریکا نمی‌تواند پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند مگر برای مصارف انساندوستانه و خرید کالا و مواد غذایی و دارویی تا پول نقد به دست رژیم ایران نرسد که آن را برای پر کردن جیب خود و برنامه‌های تسلیحاتی و خرابکارانه مصرف کند.

در وین نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و سه کشور اروپایی با حضور انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام روز پنجشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار درباره مسائل دشوار و مشکلات در مذاکرات گفتگو شده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات با اشاره به این نشست می‌گوید «ما مذاکرات هدفمندی درباره یکی از دشوارترین مسائل در دستور کار مذاکرات وین داشتیم.» به گفته‌ی اولیانوف، نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست که درباره «یکی از دشوارترین مسائل» این مذاکرات بوده، حضور نداشتند!

Traditional meeting of #JCPOA participants (without #Iran) and the US at the end of the day. Due to COVID- related restrictions the negotiators became more disciplined and wear masks. We had a targeted discussion of one of the most difficult issues on the agenda of #ViennaTalks. pic.twitter.com/Oqlsdk6ekg