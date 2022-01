جان کربی در واکنش به انیمیشنی که با عنوان «انتقام حتمی است» در سایت جماران، متعلق به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است گفت، این هم بخشی از فعالیت‌های «مخرب» حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه «منافع امنیت ملی آمریکا» است.

سخنگوی پنتاگون در مصاحبه با شبکه خبری «فاکس نیوز» تاکید کرد، حکومت جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های تروریستی در خاورمیانه حمایت می‌کند و به پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و سوریه که به نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه حمله می‌کنند، ادامه می‌دهد.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

جان کربی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که پنتاگون انیمیشن ترور دونالد ترامپ را به‌دقت بررسی می‌کند و افزود: «وزارت دفاع روی این تهدید متمرکز خواهد ماند تا اطمینان حاصل شود که آمریکا توانایی‌های لازم را برای دفاع از خود در منطقه دارد».

در همین حال، لیندزی گراهام، سناتور ارشد حزب جمهوری‌خواه نیز به انیمیشن ترور دونالد ترامپ در یک رشته ‌توییت واکنش نشان داد. وی با انتشار این انیمیشن در حساب توییتر خود نوشت: «اگر می‌خواهید بدانید با چه کسانی طرف هستیم، این ویدیو را ببینید».

In case you were wondering who we are dealing with when it comes to the Iranians - this video says all you need to know.

https://t.co/xHPKsFIp7p