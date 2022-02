این توافق که در تاریخ فوتبال در آمریکا بی‌سابقه است شامل پرداخت ۳۳ میلیون دلار (عمده این مبلغ صرف پرداخت حقوق قبلی بازیکنان می‌شود) و همچنین تعهد فدراسیون برای اختصاص دستمزد، پاداش و جوایز برابر با مردان فوتبالیست به تیم ملی فوتبال زنان آمریکا است.

فدراسیون فوتبال آمریکا و بازیکنان زن عصر سه‌شنبه متن توافق را امضا کردند. ۳۳ میلیون دلار دریافتی بین ده‌ها بازیکن زن از جمله ستارگان فعلی فوتبال آلکس مورگان و مگان راپینو و کارلی لوید که به تازگی بازنشسته شد تقسیم می‌شود.

👈 مطالب بیشتر در رادیو زمانه

فدراسیون فوتبال آمریکا در توییتی نوشت که فوتبال آمریکا و تیم زنان مفتخرند که در کنار هم و در تعهدی مشترک برابری در فوتبال را پیش ببرند:

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up