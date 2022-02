وی در ادامه تأکید کرد: «این کار مستلزم هوشیاری، ثبات قدم قوی‌تر، خلاقیت بیشتر و رویکردی متوازن برای برداشتن گام پایانی است».

باقری کنی مسئولیت به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای توافق برجام در وین را متوجه کشورهای غربی دانست و گفت: «برای اتمام کار، تصمیم‌های مشخصی وجود دارد که طرف‌های غربی باید بگیرند.»

Being near the finish line is no guarantee to crossing that. It requires extra caution, much perseverance, additional creativity and balanced approach to take the last step.

To finish the job, there are certain decisions that our Western interlocutors need to take. https://t.co/OsBT6bkZaE -- علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) February 24, 2022

همزمان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در اظهاراتی مشابه، مرحلۀ پایانی مذاکرات وین را متکی به تصمیم‌گیری سیاسی کشورهای غربی دانست.

او در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «دستیابی به توافق خوب به دلیل پیشرفت های قابل اعتنا در مذاکرات که عمدتاً ناشی از ابتکارات ایران بوده امکان پذیر است، اما مرحله پایانی مذاکرات وین بدون تصمیم گیری سیاسی غرب برای حل مسایل بسیار مهم باقی مانده که لازمه متوازن سازی توافق است، شکل نخواهد گرفت».

A good deal is possible because of significant progress in the talks, largely due to Iranian initiatives, but the final stage of the #ViennaTalks will not take place without Western political decision-making to resolve crucial issues that are required to "balance the deal." -- علی شمخانی (@alishamkhani_ir) February 24, 2022

بنا به گزارش رسانه‌های ایران، در حالیکه علی باقری‌کنی مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین، شامگاه چهارشنبه در «سفری بسیار کوتاه» راهی تهران شده است، اعضای هیأت کارشناسی ایران همچنان در وین حضور خواهند داشت و به رایزنی‌ها ادامه خواهند داد.

به گزارش رسانه های ایران، سفر علی باقری به تهران در چارچوب «ترددهای معمول در جریان گفت‌وگوها» صورت می‌گیرد و مذاکره‌کنندگان ارشد سه کشور اروپایی نیز این هفته برای انجام امور محوله و برخی مشورت‌ها از وین خارج شدند.

از سوی دیگر، سازمان انرژی اتمی ایران نیز اعلام کرد که بهروز کمالوندی سخنگوی این سازمان، برای انجام رایزنی‌های فنی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است.

همچنین در راستای دیدارهای دیپلماتیک در وین، نماینده بریتانیا در مذاکرات روز گذشته در صفحه توییتری خود، از دیدار با علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران پیش از بازگشت به تهران خبر داد.

وانگ کوان رئیس هیات چین در مذاکرات، شامگاه چهارشنبه پس از پایان جلسه گروه ۱+۴ و آمریکا، گفت: «زمان توافق بر اساس تصمیم‌ها و قضاوت‌های سیاسی فرا رسیده است و گفتگوها در حال پیشرفت و رو به جلو جریان دارد». وی همچنین به سفر کوتاه علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران به تهران اشاره کرد و گفت: «معتقدم این یک نشانه خوبی از پیشرفت است و امیدوارم زمانی که ایشان برگردد پیشرفت‌های بیشتری صورت بگیرد».

در همین حال، علی هاشم خبرنگار ارشد شبکه الجزیره نیز در حساب کاربری خود در توییتر، ضمن اشاره به سفر باقری کنی به تهران نوشت که اعلام نهایی توافق هسته‌ای به هفته آینده موکول می‌شود. وی بیان کرد که علی باقری در سفر به تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در خصوص مسائل اختلافی در مذاکرات وین، موضوع تبادل زندانیان و همچنین آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران گفتگو خواهد کرد.

این روزنامه‌نگار نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی همچنین نوشته است که نشست پایانی با حضور وزرای خارجه کشورهای حاضر در مذاکرات، از جمله حسین امیرعبداللهیان برگزار خواهد شد.

🟢 صفقة لتبادل السجناء يجري التفاوض عليها بشكل مواز وتلعب قطر دورا رئيسيا في اتمامها https://t.co/axpJ9THJHd -- Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) February 23, 2022

گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان با لیز تراس وزیر امور خارجۀ بریتانیا

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفت‌و‌گوی تلفنی با لیز تراس وزیر امور خارجۀ بریتانیا، در خصوص مذاکرات وین، با اشاره به گفتگوهای خود با همتای آلمانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مونیخ، گفت: «در این گفتگوها به پیشرفت های خوبی رسیده ایم و هیئت های مذاکره کننده در وین سخت در تلاش هستند تا به یک توافق خوب دست یابند».

وی تأکید کرد: «در عین حال تسریع در دستیابی به توافق نیازمند اراده جدی برای اتخاذ تصمیم سیاسی شجاعانه و واقع گرایانه از سوی طرف های غربی برای تضمین و تامین منافع ایران به خصوص رفع عینی تحریم ها برای دستیابی به توافقی پایدار می‌باشد».

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در گفتگو با لیز تراس، ابراز امیدواری کرد که «کشورهای اروپایی حاضر در مذاکرات با نگاهی واقع بینانه نقش سازنده و‌ مطلوب خود را در دستیابی به توافق ایفا نمایند».

لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در این‌گفتگوی تلفنی، ضمن مرور آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و گفتگوها برای حل مشکل بدهی معوقه این کشور به ایران ، نقطه نظرات لندن را در این خصوص و در مورد مذاکرات وین بیان کرد.

لیز تراس اظهار داشت: «در فرایند مذاکرات تاکنون دستاوردهای خوبی داشته ایم، اما مناسب است هر چه سریع تر گفتگوها تکمیل و به نتیجه مورد توافق طرفین دست یابیم».

وزیر امورخارجه بریتانیا روابط رو به رشد میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران را تامین کننده منافع دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک با همکاری مستمر طرفین و بر مبنای اصول بنیادین، موضوعات دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی مرتبط با زندانیان و همچنین بدهی‌های معوقه بریتانیا به تهران حل و فصل گردند.

بنا به گفته مقامات هیأت های مذاکره کننده در وین، مذاکرات احیای توافق برجام به مرحله نهایی رسیده است و پیش بینی می شود که در هفته آتی، خبری از سرانجام توافق بر سر احیای برجام منتشر شود.

این در حالیست که احتمال می رود حمله روسیه به اوکراین و تشدید اختلافات میان غرب و دولت مسکو که در مذاکرات وین مشارکت دارند، بر روند احیای توافق برجام تأثیر داشته باشد. بدین ترتیب هفته پیش رو روزهای سرنوشت سازی را در پرونده مذاکرات وین رقم خواهد زد.