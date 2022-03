امضاء کنندگان:

دلناز آبادی، فیلم ساز مستند، شمال کالیفرنیا، آمریکا

مسعود آزاد راد، ایران

ژانت آفاری، استاد تاریخ و مطالعات زنان و صاحب کرسی ملیچمپ در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا

مونا آفاری دکتر روانشناس و مدیر موسس سازمان غیر انتفاعی CERI (مرکز توانبخشی مهاجران و پناهجویان)، شمال کالیفرنیا، آمریکا

بهمن احمدیان، کنشگر دموکراسی خواه، هوستون، تگزاس

بیژن ارشدی، مهندس، مدافع حقوق بشر، تورنتو، کانادا

جعفر ارکانی حامد، استاد فیزیک دانشگاه تورنتو، کانادا

اسکندر اسکندری، کنشگر سیاسی، کلن، آلمان

آزاده اکبری، وکیل دادگستری، شیکاگو، ایلینوی

اعظم اکبری، فرانکفورت، آلمان

حمید اکبری، استاد مدیریت دانشگاه کارول ویسکانسین، واکیشا، ویسکانسین

کتایون اکبری، مدیر بخش خصوصی، نیویورک، نیویورک

حمیده الستی، استاد فیزیک پزشکی، دانشگاه تورنتو، کانادا

آرش اعلم، کنشگر سیاسی، هلند

الهه امانی، رئیس هیئت مدیره شبکه فرهنگی زنان "بینا" و استاد بازنشسته سیستم دانشگاهی کالیفرنیا، آمریکا

تقی امجدی، دکتر روانشناس، استاد و مشاور روانشناسی دانشگاه ایالتی سن فرانسیسکو، کالیفرنیا

مرتضی انواری، عضو هیئت مدیره اندیشکده آوای آزادی، واشنگتن دی سی

نسیم بصیری، شاعر، کنشگر و پژوهشگر فمنیست، اورگان، آمریکا

وحید بدیعی، روزنامه نگار و مدیر رادیو پویا، آمریکا

مرتضی برجسته، هنرمند خواننده، جنوب کالیفرنیا، آمریکا

علی بروجردی، مهندس، نیدهام، ماساچوست

لادن برومند، تاریخ شناس، کنشگر حقوق بشر و بنیانگذار بنیاد عبدالرحمن برومند، واشنگتن دی سی

ارژنگ برهان، کنشگر سیاسی، کلن، آلمان

فرامرز بهار، فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر، پاریس، فرانسه

کیومرث بهارلوئی، فعال حقوق بشر و سیاسی، انگلستان

نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، فرانکفورت، آلمان

پویا بهرامی، خبرنگار و عکاس خبری، برلین، آلمان

میثاق پارسا، استاد جامعه شناسی کالج دارتموث، هانور، نورت همشایر

محمد ترابی، کارشناس برنامه ریزی، کنشگر حقوق بشر، دینا پوینت، کالیفرنیا

جمشید جم، فعال سیاسی و حقوق بشری، تورنتو، کانادا

سهراب چمن آرا، مهندس مشاور، دس پلینز، ایلینوی

هرمز چمن آرا، دیپلمات بازنشسته، واشنگتن دی سی

علیرضا چهره پرداز، کنشگر حقوق بشر، لاگونا نیگل، کالیفرنیا

منیژه حبشی، مریلند، آمریکا

قاسم خدادادی، تاجر، تهران، ایران

فیروزه خطیبی، نویسنده و هنرمند، لوس آنجلس، کالیفرنیا

آذر خونانی-اکبری، کارشناس ارشد آموزش کودکان، شیکاگو، ایلینوی

حسن خیاطباشی، شخصیت هنری و کارگردان، جنوب کالیفرنیا، آمریکا

رضا دقتی، فتو ژور نالیست بین المللی، پاریس، فرانسه

دکتر کیانوش دهقانی، پزشک، مونترال، کانادا

داریوش دزفولی، کارشناس و مدیر، لندن، انگلستان

انوشیروان ذکایى، مهندس برق، لس انجلس، کالیفرنیا

سامان ربیعی، کارمند بخش خصوصی، فرانسه

اصغر رستگار، پزشک، استاد ممتاز دانشگاه ییل، نیوهیون، کنتیکت

پرویز رستم، کنشگر سیاسی، آلمان

دکتر سیامک رفیع زاده، دندانپزشک، ونکوور، کانادا

فلورا روحانی، بوخوم، آلمان

حسن زرهی، روزنامه نگار، تورنتو، کانادا

سیامک زرین، مشاور مدیریت عالی، نورتریج، کالیفرنیا

دکتر محمود زهرائی، پزشک، کنشگر حقوق بشری، هلند

سهیلا ستاری، مهندس، آلمان

مسعود سفیری، روزنامه نگار ساکن امریکا

امیر سلطانی، فیلم ساز و نویسنده، سالت لیک سیتی، یوتا

استر سلیمی، متخصص آموزش و پرورش، استکهلم، سوئد

علی اصغر سلیمی، آلمان

خسرو سمنانی، صنعتگر و نیکوکار اجتماعی، سالت لیک سیتی، یوتا

رضا شاه حسینی، فعال سیاسی و محیط زیست، آلمان

فریده شعار، بوخوم، آلمان

شیوا شفاهی: میکروبیولوژی ست محیطی، کنشگر حقوق زنان ـ ماینتس، آلمان

سهراب شهاب، راننده شرکت حمل و نقل، تورنتو، کانادا

شاپور شهابی، بازنشسته، لس انجلس، کالیفرنیا

گیو شهاب، حمل و نقل، مونترال، کانادا

سوسن صفر، فرهنگی، مونتری، کالیفرنیا

شهران طبری، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی، انگلستان

آهنگ ظفری، آموزگار، فارمینگتون، کانتیکت

پرویز ظفری، کنشگر سیاسی، آتلانتا، جورجیا

ژاله ظفری، آموزگار، تورنتو، کانادا

شایسته ظفری، جامعه شناس، پاریس، فرانسه

دکتر مازیار ظفری، استاد پزشکی، دانشگاه اموری، آتلانتا، جورجیا

سیاوش عبقری، استاد امور مالی، آتلانتا، جورجیا

شهلا عبقری، استاد میکروب شناسی و ویروس شناسی، آتلانتا، جورجیا

محمود عاشوری، شغل آزاد، کالیفرنیای جنوبی

منصوره علمی

ثریا عالیشان، بوخوم، آلمان

جواد فخارزاده، مهندس برق، بوستون، ماساچوست

بهمن فتحی، برنامه ساز رادیو و تلویزیون، جنوب کالیفرنیا، آمریکا

دکتر کوروش فرزین، بوخوم، آلمان

بهمن فرهبخش، کنشگر دموکراسی، آلمان

پرستو فروهر، هنرمند و استاد دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه یوهانس گوتنبرگ، ماینتس، آلمان

حسین فروزین، افسر سابق ارتش ایران و تلاشگر سیاسی، تورنتو، کانادا

منصور فرهنگ، استاد بازنشسته علوم سیاسی، بنینگتن، ورمانت

پیام فرهی، هنرمند، جنوب کالیفرنیا، آمریکا

منوچهر قنبری، مهندس فیزیک اتمی، کالیفرنیا و اورگان

فرح قوامی، مدافع حقوق بشر، هانتینگتون بیچ، کالیفرنیا

حسین کبریت چی، کار آفرین و کنشگر دموکراسی خواه، شیکاگو، آمریکا

ناصر کاخساز، نویسنده و تئوریسین فلسفه سیاسی، آلمان

مسعود کاظم زاده، استاد علوم سیاسی، دانشگاه ایالتی سام هوستون، هوستون، تگزاس

مهران کریمی، کنشگر سیاسی، کلن، آلمان

کیا کامی، مدیر عامل اجرایی شرکت حمل و نقل در تورنتو، کانادا

رضا گوهر زاد، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی، لوس آنجلس، کالیفرنیا

اردشیر لطفعلیان، دیپلمات بازنشسته، واشنگتن دی سی

جهانگیر لقایی، کنشگر سیاسی، آلمان

همایون مبصری، افسر سابق نیروی دریایی ایران و کنشگر حقوق بشر، لاگونا نیگل، کالیفرنیا

اکبر محبتی زاده، معاون فنون نو، کنشگر حقوق بشر، هانتینگتون بیچ، کالیفرنیا

محمود محققی، بوخوم، آلمان

منوچهر محمدی، تلاشگر سیاسی و صلح، لوس آنجلس، کالیفرنیا

مهرداد مرادی، کنشگر سیاسی، کلن، آلمان

رضا مریدی، نماینده سابق مجلس استانی انتاریو، تورنتو، کانادا

منصور معدل، استاد جامعه شناسی دانشگاه مریلند، کالج پارک

شیوا مقدم، کارشناس ایران شناسی، مربی تعلیم و تربیت، برلن، آلمان

بهمن مقصودلو، کارگردان و نویسنده، نیویورک، نیویورک

دکتر امیر هوشمند ممتاز، پزشک، کنشگر سیاسی، ارواین، کالیفرنیا

رضا مهاجری نژاد، پژوهشگر علوم سیاسی و نویسنده، لوس آنجلس، کالیفرنیا

سیامک نادری، شاعر، زندانی سیاسی سابق پیشین و کنشگر سیاسی، بوخوم، آلمان

نیما ناصرآبادی، کنشگر حقوق بشر، ماینتس، آلمان

کوروش نداف فرد، دیتسینگن، آلمان

سلیمان نژادی، بوخوم، آلمان

آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات انگلیسی، مریلند، آمریکا

مجید نفیسی، شاعر، کنشگر حقوق بشر، لس آنجلس، کالیفرنیا

دکتر مرجان نورائی، دندانپزشک، رییس هیات مدیره سازمان غیر انتفاعی CERI (مرکز توانبخشی مهاجران و پناهجویان)، شمال کالیفرنیا، آمریکا

حسن نوربخش، بوخوم، آلمان

شیریندخت نورمنش، نویسنده و هنرمند، کنکورد، کالیفرنیا

دکتر ابراهیم نوروزی، پزشک، ناکسویل مریلند

اسماعیل نوری علا، نویسنده و فعال سیاسی، دنور، کلرادو

دکتر ژاله نیازی، پزشک، برکلی، کالیفرنیا

کورش والا نژاد، هنرمند و کنشگر اجتماعی، لوس آنجلس، کالیفرنیا

سعید وفا، آموزگار و مربی محیط زیست، تورنتو، کانادا

فرشید یاسائی، فعال سیاسی و حقوق بشر، کلن، آلمان

دکتر مهدی یوسفی، دندانپزشک، کنشگر حقوق بشر، واشنگتن دی سی

و دکتر ریچارد منزیس، پزشک و رییس بخش در دانشگاه مگ گیل، مونترال، کانادا، نیز از این اعلامیه پشتیبانی کرده‌اند.

***

March 1, 2022

The Honorable Volodymyr Zelensky, President of Ukraine:

We, the undersigned Iranians, are writing to express our full support for the sovereignty, territorial integrity, independence, and freedom of Ukraine. The Iranian people stand in solidarity with you and the people of Ukraine in this crucial and decisive moment in history. We strongly condemn Putin's invasion of your beautiful and peaceful country to fulfill his nostalgia for a bygone empire. As with Russia's invasion of Afghanistan, the invasion of Ukraine is a threat to the peace and security of all nations, including the Russian people. We call on the Islamic Republic to honor Iran's obligations under the UN charter, defend Ukraine's sovereignty, and condemn this act of aggression. We demand that instead of embracing Putin, Iran suspends its political and economic ties with Russia and join the free world in calling for the immediate cessation of hostilities and withdrawal of Russian troops from Ukraine.

We recognize that the struggle for the future of a free and democratic Ukraine is a struggle for freedom and democracy everywhere and pray for the day when the representatives of a free and democratic Iran can lend our voice and vote for the noble and brave people of Ukraine. We know that you will prevail in this unjust, illegal, and immoral war and that all of humanity stands by you and your nation.

Signatories:

Delnaz Abadi, Documentary Filmmaker, Northern California, USA

Shahla Abghari, Ph.D., Professor of Microbiology & Virology, Atlanta, Georgia

Siavash Abghari, Ph.D., Professor of Finance, Atlanta, Georgia

Janet Afary, Ph.D., Mellichamp Chair in Global Religion and Modernity at the University of California, Santa Barbara

Mona Afary, Ph.D., Psychologist, Founder of Center for Empowering Refugees and Immigrants, Northern California, USA

Bahman Ahmadian, Democracy Activist, Houston, Texas

Azadeh Akbari, Attorney at Law, Chicago, Illinois

Azam Akbari, Frankfurt, Germany

Hamid Akbari, Ph.D., Professor of Management, Carroll University, Wisconsin

Katayoun Akbari, Professional in Private Sector, New York, New York

Arash Alam, Political Activist, Holland

Hamideh Alasti, Ph.D., Professor of Medical Physics, University of Toronto, Canada

Strada Alishan, Bochum, Germany

Elaheh Amani, Women and Human Rights Activist, Retired Emeritus Status California State University System, Southern California, USA

Taghi Amjadi, Ph.D., Psychotherapist, Faculty at San Francisco university, California

Morteza Anvari, Ph.D., Member of Board of Directors, Institute of Voices of Liberty, Washington DC

Jafar Arkani Hamed, Ph.D., Professor of Physics, University of Toronto, Canada

Bijan Arshadi, Engineer, Human Rights Advocate, Toronto, Canada

Mahmoud Ashouri, Self-Employed, Southern California

Masoud Azad Rad, Iran

Vahid Badie, Journalist and Managing Director of Radio Pouya, Northern California, USA

Faramarz Bahar, Political & Civic and Human Rights Activist, Paris, France

Kumars Baharloui, Human Rights and Political Activist, England

Pouya Bahrami, Journalist, Berlin, Germany

Morteza Barjesteh, Artist/Popular Signer, Southern California, USA

Nasim Basiri, Poet, Activist & Feminist Researcher, Oregon, USA

Niloofar Beyzaie, Playwright and Theatre Director, Frankfurt, Germany

Arjang Borhan, Political Activist, Cologne, Germany

Ali Borojerdi, Engineer, Needham, Massachusetts

Ladan Boroumand, Ph.D., Historian and Founder of Abdorrahaman Boroumand Center for Human Rights in Iran, Washington DC

Hormoz Chamanara, Retired Diplomat, Washington D.C.

Sohrab ChamanAra, Consulting Engineer, Des Plaines, Illinois

Alireza Chereh Pardaz, Human Rights Advocate, Laguna Niguel, California

Reza Deghati, Visual Artist, International Photojournalist and Humanitarian, Paris, France

Dr. Kianoush Dehghani, Physician, Montreal, Canada

Dariush Dezfulli, IT Consultant/Project Manager, London, England

Mansoureh Elmi

Eskandar Eskandari, Political Activist, Cologne, Germany

Javad Fakharzadeh, Electrical Engineer, Boston, Massachusetts

Bahman Farahbakhsh, Democracy Activist, Germany

Payam Farahi, Artist, Southern California, USA

Mansour Farhang, Retired Professor of Political Science, Bennington, Vermont

Dr. Kourosh Farzin, Bochum, Germany

Bahman Fathi, Television and Radio Anchor, Southern California, USA

Parastou Forouhar, Artist and Professor at Academy of Fine Arts, Johannes Gutenberg University of Mainz, Germany

Hossein Forouzin, Former Iran Military Officer & Political Activist, Toronto, Canada

Manouchehr Ghanbari, Atomic Energy Engineer, California & Oregon

Farah Ghavami, CFO Manufacturing, Human Rights Activist, Huntington Beach, California

Reza Goharzad, Journalist & Political Analyst, California

Manjeh Habashi, Maryland, USA

Jamshid Jam, Human Rights and Political Activist, Toronto, Canada

Nasser Kakhsaz, Writer and Political Theorist, Germany

Hassan Khayatbashi, Actor, Southern California, USA

Mehran Karimi, Political Activist, Cologne, Germany

Masoud Kazemzadeh, Ph.D., Associate Professor of Political Science, Sam Houston State University, Houston, Texas

Hossein Kebritchi, Entrepreneur and Democracy Activist, Chicago, Illinois

Firoozeh Khatibi, Writer & Artist, Los Angeles, California

Ghasem Khodadadi, Businessman, Tehran, Iran

Azar Khounani-Akbari, Early Childhood Educator, Chicago, Illinois

Kia Kami, CEO, Toronto, Canada

Jahangir laghaie, Political Activist, Germany

Ardeshir Lotfalian, Retired Diplomat, Washington D.C.

Bahman Maghsoudlou, Writer/Director, New York, New York

Mansoor Moaddel, professor of sociology at the University of Maryland/College Park, USA

Homayoun Mobasseri, Former Iran Navy Officer & Human Rights Activist, Laguna Niguel, California

Shiva Moghaddam, Iranian Studies & Education expert, Berlin, Germany

Mahmoud Mohagheghi, Bochum, Germany

Reza Mohajerinejad, Ph.D., Political Scientist and Writer, Los Angeles, California

Akbar Mohabbati Zadeh, VP of New Technologies, Human Rights Activist, Huntington Beach, California

Manouchehr Mohammadi, Political and Peace Activist, Los Angeles, California

Dr. Amir-Hoshmand Momtaz, Physician and Political Activist, Irvine, California

Mehrdad Moradi, Political Activist, Cologne, Germany

Reza Moridi, Former Member of Provincial Parliament of Ontario, Toronto, Canada

Kourosh Naddaffard, Ditzingen, Germany

Siamak Naderi, Poet & Former Political Prisoner in Iran, Bochum, Germany

Majid Naficy, Ph.D., Poet, Los Angeles, California

Azar Nafisi, Writer and Professor of English Literature, Maryland, USA

Nima Nasserabadi, Human Rights Activist, Mainz, Germany

Soleimen Nezhadi, Bochum, Germany

Dr. Ebrahim Norouzi, Physician, Knoxville, Maryland

Dr. Marjan Nourai, DDS, Chair of Board of Directors, Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI), Northern California, USA

Shirindokht Nourmanesh, Writer & Artist, Concord, California

Dr. Jaleh Niazi, Physician, Berkeley, California

Esmail Nooriala, Writer and Political Activist, Denver, Colorado

Hassan Nourbakhsh, Bochum, Germany

Misagph Parsa, Ph.D., Professor of Sociology, Dartmouth College, New Hampshire

Saman Rabii, Salarié du Privé, France

Siamak Rafizadeh , Dentist, Vancouver, Canada

Dr. Asghar Rastegar, MD, Emeritus Professor of Medicine, Yale University, New Haven, CT

Flora Rohani, Bochum, Germany

Parwiz Rostam, Political Activist, Germany

Suzanne Safar, Educator, Monterey, California

Masoud Safiri, Journalist, USA

Ali Asghar Salimi, Germany

Esther Salimi, M.S. in Education, Stockholm, Sweden

Sohaila Sattari, Engineer, Germany

Khosrow B. Semnani, Industrialist and Philanthropist, Salt Lake City, Utah

Shiva Shafai, Environmental Microbiologist & Women's Rights Activist, Mainz, Germany

Give Shahab, Trucker, Montreal, Quebec, Canada

Shahpour Shahabi, Retiree, Los Angeles, California

Sohrab Shahab, Ground Transportation Driver, Toronto, Canada

Reza Shahhosseini, Political & Environmental Activist, Colorverglasung, Germany

Farideh Shoar, Bochum, Germany

Amir Soltani, Filmmaker and Writer, Salt Lake City, Utah

Shahran Tabari, Journalist and Political Analyst, England

Nazila Tobaei, System Software Engineer, Northern California, USA

Mohammad Torabi, Ph.D., Systems Engineering, Human Rights Activist, Dana Point, CA

Saeid Vafa, Environmental educator, Toronto, Ontario, Canada

Kurosh ValaNejad, Artist/Activist, Los Angeles, California

Farschid Yassaei, Political & Human Rights Activist, Cologne, Germany

Dr. Mehdi Yousefi, Dentist, Human Rights Activist, Washington, DC

Ahang Zafari, Teacher, Farmington, Connecticut

Dr. A. Maziar Zafari, MD/Ph.D., Professor of Medicine, Emory University, Georgia

Jaleh Zafari, Teacher, Toronto, Canada

Parwiz Zafari, Political Activist, Atlanta, Georgia

Shayesteh Zafari, Psychosociologue, Paris, France

Mّahmoud Zahrai, MD, Human Rights Activist, Holland

Siamak Zarin, Ph.D., Business Excellence Consultant, Northridge, California

Hassan Zerehi, Journalist, Toronto, Canada

Anooshiravan Zokaie, Electrical Engineer, Los Angeles, CA

And, Dr. Richard Menzies, MD and Director, McGill University, Montreal, Canada (As the spouse of one of the signatories, Dr. Menzies has asked to sign this statement for his support of Ukraine).

Affiliations are for identification only.