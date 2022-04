نویسنده مدعی شده است که کتاب تازه‌اش دید جهانیان به خانواده سلطنتی بریتانیا را به شکل برگشت‌ناپذیری تغییر می‌دهد

کیت انگ - ایندیپندنت فارسی

تینا براون، نویسنده زندگی‌نامه جامع دایانا، شاهدخت ولز، چاپ سال ۲۰۰۷، کتاب جدیدی منتشر کرد که ادعا می‌کند نوری کاملا تازه‌ بر زندگی خاندان سلطنتی بریتانیا افکنده است.

کتاب جدید سردبیر سابق «ونیتی‌فر» (Vanity Fair) به نام «یادداشت‌های کاخ: درون کاخ ویندزور- حقیقت و غوغا» (The Palace Papers: Inside the House of Windsor - The Truth and the Turmoil)، در ادامه کتاب قبلی براون، «سرگذشت دایانا»، است که درست پس از مرگ نابهنگام شاهدخت در تصادف رانندگی در پاریس به پایان می‌رسد.

این کتاب شامل جزییات ۳۰ سال بعدی زندگی ملکه و دوک ادینبورو، شاهزاده ولز و شاهدخت کورنوال، دوک و دوشس کمبریج، و دوک و دوشس ساسکس است.

براون برای نوشتن کتاب تازه‌اش با بیش از ۱۲۰ منبع مطلع صحبت کرده و با جزییات کامل، از خیانت‌ها، روابط عاشقانه، و رسوایی‌هایی می‌نویسد که مهم‌ترین خاندان بریتانیا در عصر نوین از سر گذرانده است.