«سرزمین رویاها» که در سال ۲۰۲۱ ساخته شد و نخستین فیلم انگلیسی‌زبان این زوج فیلمساز است، یک فیلم علمی‌-تخیلی و طنزی سیاسی است که با نگاهی جسورانه اما انسانی به سیاست‌ها و تعصب‌های حال حاضر در آمریکا می‌پردازد.

جشنواره ۲۰۲۲ ترایبکا با پخش مستندی به نام «بین دو نیمه» (Halftime) درباره جنیفر لوپز، بازیگر و خواننده پورتوریکویی-آمریکایی افتتاح شد. در حالی که تمرکز اصلی جشنواره به شکلی قابل درک، بر کارهای آمریکایی است، آثار خارجی نیز با دقت و توجه بسیار بررسی می‌شوند. برای مثال، در سال ۲۰۲۱، با نمایش فیلم‌هایی نظیر «سعاد» و «به سادگی آب» حضور پررنگ سینمای عرب در این جشنواره حس می‌شد.

امسال نیز در بخش فیلم کوتاه می‌توانیم به تماشای «رویاهای رنگی بیروت» بنشینیم؛ فیلمی ۲۸ دقیقه‌ای به‌ کارگردانی مایکل کالینز، کارگردانی که نخستین فیلم او «فردا تسلیم شو» هم نخستین بار در سال ۲۰۱۱ در جشنواره ترایبکا اکران شد و جایزه تماشاگران و جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین کارگردانی را از آن او کرد. «رویاهای رنگی بیروت» درباره رابطه رهبر یک گروه راک لبنانی با یکی از طرفداران زن و اتفاق‌هایی است که برای آن‌ها رخ می‌دهد.

همچنین در بخش فیلم کوتاه، فیلم «تاچ‌لاین» Touchline ساخته محمد صفوری، کارگردان آمریکایی-فلسطینی نمایش داده می‌شود که محصول مشترک آمریکا و اردن است و داستان آن درباره یک بازیکن جوان فوتبال در سال ۱۹۴۸ است. این فیلم عربی که شخصیت‌پردازی قهرمان و داستان آن از پدربزرگ کارگردان الهام گرفته شده است، یک جوان عاشق فوتبال را نشان می‌دهد که درست روزی که خانواده‌اش با شروع جنگ در منطقه، مجبور به فرار می‌شوند، پیشنهاد بازی در تیم ملی فلسطین را دریافت می‌کند.

در بخش مستند، نمایش فیلم «ستایش» (Act of Worship) از نوشین دادابهوی، کارگردان پاکستانی-آمریکایی، را شاهد خواهیم بود که درباره تجربه‌های مسلمانان، ممنوعیت سفر آن‌ها به آمریکا و اسلام‌هراسی در آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر است. فیلمی که کل تیم سازنده و عوامل آن مسلمان‌اند.

شاید برای خیلی‌ها دیدن بازیگر محبوبشان پشت دوربین و در حین فیلمسازی جالب‌تر از حضورش روی صحنه باشد؛ چیزی که در طول جشنواره درباره کیرا سجویک می‌بینیم که فیلم «ادیسه فضایی» با بازی کایل آلن را کارگردانی کرده است؛ فیلمی با داستانی عاشقانه درباره جوانی که در سفر به مریخ، دختر رویاهایش را پیدا می‌کند.

در این بین کیتی هولمز (کروز سابق) نیز کار تهیه‌کنندگی و کارگردانی فیلم «با هم و تنها» را انجام داده و فیلمنامه آن را نوشته است و خودش هم بازیگر اصلی است که در نقش یک منتقد غذا در دوران همه‌گیری ظاهر می‌شود.

همچنین به مناسبت پنجاهمین سالگرد اکران فیلم «پدرخوانده» که طرفداران بی‌شماری در سراسر دنیا دارد و بازنمایش آن بر پرده این جشنواره، آل‌پاچینو، بازیگر آمریکایی و یکی از ستارگان این فیلم، با مخاطبان گفت‌وگویی خواهد داشت. در ادامه نیز می‌توان پای صحبت‌های بی‌شک جذاب آل‌پاچینو و رابرت دنیرو نشست.

از دیگر کسانی که حضورشان شوق دیگری به فضای جشنواره می‌دهد، می‌توان به تیلور سوییفت، هنرمند و موسیقی‌دان آمریکایی و برنده جایزه گرمی، اشاره کرد که با او درباره فیلم «» All Too Well: The Short Film که در سال ۲۰۲۱ آن را نوشت و کارگردانی کرد، مصاحبه می‌شود.

جشنواره ترایبکا هر ساله با حدود ۱۵۰ هزار شرکت‌کننده، میزبان نمایش بیش از ۶۰۰ برنامه متنوع است و به هنرمندان مستقل در ۲۳ بخش رقابتی جوایزی اهدا می‌کند. این جشنواره تا ۱۹ ژوئن ادامه دارد.