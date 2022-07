عبدالستار دوشوکی - ویژه خبرنامه گویا

حشمت طبرزدی که در نوار قدیمی درز کرده اش خاندان پهلوی را "پلید" نامیده بود و صراحتا تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی را به رژیم پهلوی ترجیح می دهد, بعد از انکار فراوان در صفحه توییتر خود نوشت: "امروز در یک سخنرانی از من مربوط به چند سال پیش، منتشر شده که من با توجه به دیکتاتوری رضا شاه و محمدرضا شاه از آنها با واژه ی پلید یاد کرده و گفته ام اگر قرار باشد پادشاهی پهلوی را بر گردانند، من جمهوری اسلامی را ترجیح میدهم. خوب ایراد این حرف چیست که اینقدر فحاشی میکنید؟آزادی بیان!؟

پس با این اعتراف, آن همه تکذیب و انکار و حاشا برای چی بود؟ اما بدتر از این استدلال یا عذر بدتر از گناه که ایشان در توجیه استفاده از واژه "پلید" می باشد که به عقیده من نشان می دهد یا شعور و ذکاوت و بهره هوشی ایشان بسیار پایین است و یا حقیقتا در وادی دیگری سیر می کند. ایشان در صفحه یوتیوب خود (دقیقه ١٠) می گوید منظور من از پلید رضا پهلوی و خواهر و برادرانش نبوده, بلکه محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی بوده اند. باید گفت یا جل الخالق, این انسان متوهم که در نشریه خود بنام پیام دانشجو با تیتر درشت نوشته بود: "خامنه ای امام است, مرجع شیعیان است" معنی این توجیه توهین آمیز را نه تنها در قاموس فرهنگ ایرانی بلکه هر فرهنگی درک نمی کند. باید گفت وای بر ما که سیاسیون ما اینگونه افراد هستند. به عبارت ساده درست مثل این میماند که به شخصی ناسزا بگوید بعد برای توجیه آن بگویید: این فحش ها به شما نبود بلکه به پدر و پدربزرگ شما بود.

در دقیقه ١٠ این ویدئو او با بی اخلاقی و بدون مدرک و سند خانم شناخته شده فعال (حدث می زنم منظورش چه کسی است) را متهم به همکاری با وزارت اطلاعات و پخش آن نوار درون سازمانی می کند. حشمت طبرزدی ادعا می کند سابقه مبارزه طولانی دارد. اما بر طبق گفته احمدی زیدآبادی, رفسنجانی به او وعده وزارت ورزش می دهد تا علیه دفتر تحکیم وحدت سمپاشی کند. متعاقبا عناصر راست افراطی اصولگرا از او علیه رفسنجانی استفاده ابزاری می کنند.

بنده نه سلطنت طلب هستم و نه هیچگونه عناد شخصی با آقای طبرزدی دارم و در گذشته بارها در تلویزیون تکفیری کلمه با ایشان میهمان همراه بودم و دوستانه و متمدنانه بحث می کردیم. البته بعد از اینکه شبکه کلمه طرفدار داعش شد و ایرانیان را مجوس و آتش پرست و رافضی خواند, بنده از آن شبکه تکفیری برای همیشه برائت جستم, ولی امثال طبرزدی ها و ریزه خواران بی پرنسیب دیگر تشنه حضور در آن شبکه منحوس بودند و هنوز هم هستند.

لذا کسی که پیکان مبارزه علیه جمهوری اسلامی را بسوی گروه های اپوزیسیون سکولار دموکرات مخالف رژیم و یا شخصیت های برانداز دیگر تغییر جهت دهد, قطعا در زمین جمهوری اسلامی بازی می کند و باید در مورد او افشاگری کرد. نصیحت من به طبرزدی این است: وقتی خودت را داخل چاهی انداختی, اولین اصل نجات این است که نَکَن یعنی بیش از آن حفر نکن! چون عمیق تر فرو می روی (when you are in a hole stop digging).

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

