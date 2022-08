در ماه مه (اردیبهشت ماه)، او روی فرش قرمز مت گالا فاش کرد که در عرض سه هفته ۱۶ پوند (۷.۲ کیلوگرم) وزن کم کرده است تا بتواند لباس مشهور مرلین مونرو را که باب مکی در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) طراحی کرده بود، بپوشد.

او بعدا از گفته‌های خود دفاع کرد و کاهش وزن سریعش را با تحولی که بازیگران ممکن است قبل از فیلمبرداری داشته باشند مقایسه کرد.

او در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفت: «برای من این‌طور بود که «خب، کریستین بیل می‌تواند این کار را برای بازی در نقشی در فیلم سینمایی انجام دهد و این پذیرفته است.» حتی رنه زلوگر هم برای ایفای نقشش وزن اضافه کرد. همه این‌ها به نظر من مشابه هم‌اند. من نگفتم «آهای مردم، چرا شما هم نمی‌روید در مدت کوتاهی همین‌قدر وزن کم کنید؟»

کارداشیان سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) پس از پخش قسمتی از کیم و کورتنی در میامی که مجموعه فرعی برگرفته از همراه با خانواده کارداشیان (Keeping Up with The Kardashians) بود و نشان می‌داد او تحت درمان زیبایی صورت معروف به «پوست‌درمانی خون‌آشامی» قرار می‌گیرد، خبرساز شد.

این روش که با عنوان پلاسمای غنی از پلاکت یا پی‌آر‌پی (PRP) صورت شناخته می‌شود، شامل خون‌گیری از بیمار به وسیله پزشک، استخراج پی‌آر‌پی از آن و سپس تزریق یا مالیدن موضعی آن به پوست است.

در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) و پس از مثبت شدن جواب آزمایش آچ‌آی‌وی (HIV) دو مشتری پس از آن‌که تحت این عمل در یک مرکز زیبایی و تندرستی در نیومکزیکو قرار گرفتند، این روش درمانی غیرمعمول زیر سوال رفت.