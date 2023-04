مسعود درخشان درباره تحصیل فرزندش در دانشگاه‌های اسرائیل و اقامت طولانی او در آنجا (برخلاف قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران) سکوت مطلق برگزیده بود. دانشگاه عبری اورشلیم کمک‌هزینه تحصیلی فرزند نظریه‌پرداز اقتصادی تیم سعید جلیلی را پرداخت کرده است. براساس اطلاعات مندرج در تارنمای دانشگاه آکسفورد لندن، جمشید درخشان، ضمن دریافت کمک هزینه تحصیلی از این دانشگاه، جایزه‌ای نیز از دانشگاه بن‌گورین اسرائیل دریافت کرده است. گفتنی است دانشگاه بن‌گورین به یادبود داوید بن‌گورین (نخستین نخست‌وزیر رژیم اسرائیل) تاسیس شده و کمک هزینه تحصیلی‌ای که به درخشان پرداخت شده، به یادبود گلدا مایر، نخست‌وزیر جنگ‌طلب اسبق اسرائیل، بورسیه گلدا مایر نام دارد. مسعود درخشان در این فیلم تبلیغاتی سعید جلیلی درباره استقبال از تحریم‌های بیشتر افزود:«اگر همین فردا تحریم‌ها لغو شد آن وقت من می‌گویم که ما همه باید عزا بگیریم. از نظر من در تاریخ صدساله کشور از آغاز تاریخ کشف نفت در کشور تا اکنون هیچ لطف الهی از ناحیه نفت بر مردم ایران نیامده، جز این تحریم اخیر.» او همچنین همه کسبه ایران را نیروهایی معرفی کرد که به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند! او افزود: «این مسخره‌بازی بود که خبرگزاری‌های خارجی به راه انداخته بودند که اگر دلار برسد به قیمت ۲۰۰۰ تومان، نظام واژگون می‌شود، ولی الآن دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسید و بحمدالله نظام اسلامی پابرجا و محکم است.»

در سال ۹۵ درخشان از جمله اساتیدی بود که در دیدار اساتید دانشگاه‌ها با مقام رهبری، راهکارهایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.



مسعود درخشان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از محسن رضایی حمایت و اعلام کرد رساله دکترای رضایی که زیرنظر او بوده، در زمینه پول و اعتبار بوده ‌است. او از محسن رضایی به‌عنوان صاحب‌نظری قوی و آگاه در مسائل پولی چه در ابعاد تئوریک و چه در جنبه‌های کاربردی نام برد. سیدیاسر جبرائیلی در توئیتش ویدئویی منتشر کرد که مسعود درخشان حمایت از رئیسی را بدیهی دانسته بود. مسعود درخشان در دوران دولت یازدهم از قراردادهای جدید نفتی که توسط وزارت نفت تدوین شده بود و مهر محرمانه بر آن خورده بود، به شدت انتقاد کرد و اجرای این قراردادها را بازگشت به دوران قبل از مصدق در ملی شدن صنعت نفت خواند.



نقد شعار انتخاباتی همتی توسط درخشان

مسعود درخشان شعار انتخاباتی عبدالناصر همتی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را نقد و بررسی کرده است. او در این مقاله چنین نوشته است: «کار لیبرال‌ها و دلباختگان غرب به جایی رسیده است که شعار سیاسی یکی از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری کشور عزیزمان عیناً برگرفته از فرهنگ سیاسی غرب است. آیا جای تعجب و تأسف نیست که شعار انتخاباتی همتی در کسوت استاد دانشگاه و سی سال سابقۀ مدیریت ارشد اجرایی دقیقاً همان شعارهای انتخاباتی اوباما و ترامپ است؟ چرا همتی شعاری را بکار برده است که باراک اوباما در خلال دوران ریاست جمهوری خویش نیز چندین بار آن را تکرار کرد و هم‌اکنون در فرهنگ سیاسی غرب یادآور نام اوباماست؟ شعار اول همتی- «من صدای بی‌صداها هستم.» برگرفته از شعار انتخاباتی ترامپ که قبل از او نیز اوباما چندین بار از آن استفاده کرده بود:



I am the voice of the voiceless. شعار دوم همتی- «من قدرت بی‌قدرتان هستم.» برگرفته از شعار انتخاباتی اوباما. درخشان در ویدئویی خطاب به همتی گفت: «آیندگان چه قضاوتی درباره انتخابات ۱۴۰۰ خواهند داشت؟ حضور همتی در انتخابات نوعی طنز سیاسی است تا واقعیت. اگر مسابقه طنزنویسی برگزار می‌شد، حتما جایزه اول از آن همتی می‌شد.»

تقریبا می‌توان عمده فارغ‌التحصیلان در دو دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) را جزو شاگردان مسعود درخشان دانست. نظریات او درباره اقتصاد اسلامی که در دانشگاه امام صادق مطرح و نهادینه شده است، این روزها بیش از هر زمان دیگری در مدیریت کشور دیده می‌شود، زیرا عمده مدیران کنونی دولت در این دانشکده درس خوانده‌اند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، حجت‌الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی‌اکبر صالح‌آبادی، رئیس سابق بانک‌مرکزی، مجید عشقی، رئیس بورس اوراق بهادار، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از امام صادقی‌های حاضر در کابینه رئیسی هستند. همچنین میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور، ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق را در کارنامه کاری خود دارد