An Iranian child cries because he couldn't enter the hotel where the Al Nassr players are located in Tehran Iran 💛💛😢😢



🇸🇦🇮🇷#AlNassr #CristianoRonaldo #Ronaldo #Ronaldo𓃵 #CR7 #CR7𓃵 #Otavio #Saudi #Iran #السعودية #النصر #ايران #رونالدو#برسیبولیسpic.twitter.com/Xny1PUjjSZ