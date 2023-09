یورونیوز - توافق دولت بایدن با جمهوری اسلامی ایران بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی شش میلیارد دلار از پول‌های مسدودشدۀ ایران، موجی از نارضایتی را در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی برانگیخت.

این توافق و آزادسازی در آستانۀ سالروز جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد صورت گرفت و همین نیز بر شدت نارضایتی‌ها افزود. ایرانیان منتقد دولت بایدن، معتقدند سیاست دولت فعلی آمریکا در مجموع به سود بقای جمهوری اسلامی است اما دولت آمریکا بر حمایت خودش از معترضان ایرانی پافشاری می‌کند. در باره سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران و دلایل اتخاذ چنین سیاستی با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران گفتگو کرده‌ایم

یورونیوز : شما اگرچه برخی انتقادها به دولت بایدن را وارد می‌داند، ولی جزو ایرانیان طرفدار دونالد ترامپ هم نیستید و از موضعی دموکراتیک، خواهان حمایت بیشتر آمریکا و سایر کشورهای جهان از مردم معترض ایران هستید. مواضع دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی با انتقاد لایه‌های گوناگونی از اپوزیسیون خارج کشور و افکار عمومی جامعۀ ایران مواجه است. در عین حال رهبر جمهوری اسلامی هم معتقد است دولت آمریکا در پی سرنگونی نظام سیاسی ایران است و اخیرا حسین موسویان، سخنگوی پیشین تیم مذاکره‌کنندۀ هسته‌ای ایران، در نشست سالیانۀ "فرماندهی استراتژیک آمریکا" از مقامات این کشور خواست سیاست تغییر رژیم ایران را متوقف کنند. شما چه تحلیلی از سیاست و عملکرد دولت بایدن در قبال حیات و ممات جمهوری اسلامی دارید؟

محسن سازگارا: در خصوص سیاست تغییر رژیم ایران، باید عرض کنم که هیچ وقت دستورالعمل کاخ سفید چنین سیاستی نبوده است؛ از زمان کارتر تا الان. اما تغییر رفتار رژیم در موضوعات گوناگون، سیاست دولت‌های مختلف آمریکا بوده است. ولی دولت آقای بایدن کلاً در خصوص منطقه، یعنی در قبال عربستان و اسرائیل و ایران و عراق و افغانستان، سیاست سردرگمی دارد. اما به طور خاص راجع به ایران، استراتژی‌ای که تنظیم شد یک قرارداد less for less (حداقل در برابر حداقل) بوده است. هدف این سیاست این بود که آمریکا و ایران در همین جای کنونی بایستند.

یعنی آمریکا تحریم جدیدی وضع نکند و نفتکش جدیدی توقیف نکند، ایران هم متقابلا به پادگان‌های آمریکا حمله نکند و در همین مرحله از برنامۀ هسته‌ای‌اش بایستد و برای کشتی‌ها در تنگۀ هرمز مزاحمتی ایجاد نکند. البته تا الان بر سر یک موضوع هم به توافق نرسیده‌اند و آن هم تمدید تعهدات قطعنامۀ ۲۲۳۱ است که مدتش ۱۸ اکتبر به پایان می‌رسد. جمهوری اسلامی تمدید این تعهدات را در قالب یک سند جدید نپذیرفته است.

یورونیوز: اما در فایل صوتی‌ای که تهران تایمز از برت مک‌گرک - مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی آمریکا - افشا کرده، آقای مک‌گرک از حرکت دولت آمریکا به سمت پلن B در برابر جمهوری اسلامی سخن می‌گوید که شامل مواردی مثل انزوای دیپلماتیک، تحریم، اقدام خرابکارانه و حتی اقدام نظامی می‌شود.

محسن سازگارا: اگر دولت آمریکا طرح مخفیانه‌ای دربارۀ جمهوری اسلامی داشته باشد، طبیعتا من از آن خبر ندارم ولی آنچه که مقامات آمریکایی رسما و علنا گفته‌اند، این است که در پی امضای یک توافق موقت کوچک با ایران بودند. در واقع اگر بخواهیم در برابر احیای برجام - که منتفی شده و مدت‌هاست که می‌دانند دیگر نمی‌شود آن را عینا بازسازی کرد - به چیزی به عنوان پلن B قائل باشیم، پلن B امضای یک توافق کوچک و موقت بود تا طرفین در همین نقطۀ کنونی بایستند و فعلا بحران جدیدی در منطقه بوجود نیاید تا انتخابات آمریکا پشت سر گذاشته شود. در هر صورت واقعیت بیرونی این است که ما حملۀ نظامی یا اقدام خرابکارانه‌ای از آمریکایی‌ها ندیده‌ایم. چنین اقداماتی را نتوانسته‌اند و نخواسته‌اند انجام دهند.

بخصوص اشاره به اقدام نظامی در سخنان آقای مک‌گرک مسئله است. من بیشتر احتمال می‌دهم آقای مک‌کرگ این حرف‌ها را در یک جلسۀ انتقادی دربارۀ دولت بایدن مطرح کرده باشد. مثلا جلسه‌ای با پاره‌ای از کلیمی‌های آمریکا یا تندروهایی که در کنار دولت اسرائیل، منتقد دولت بایدن هستند. یعنی آقای مک‌گرک احتمالا این حرف‌ها را زده است تا چنین افرادی را آرام کند. افشای این فایل از سوی تهران تایمز هم جالب است و احتمالا از طریق طرفداران جمهوری اسلامی در واشنگتن یا گروه اقدام به دست تهران تایمز رسیده است. همچنین انتشار چنین فایلی در ایران، که حاوی چند جمله است که احتمالا قبل و بعدش منتشر نشده، جالب است؛ برای اینکه در ایران کسانی مخالف هر نوع توافق با آمریکا هستند. البته اگر روس‌ها رسانندۀ این فایل‌ها به دست تهران تایمز نباشند.