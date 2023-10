در پرتو حوادث چند روز گذشته و حمله حماس به اسرائیل بسیاری از اتفاق هایی که در ماه‌های گذشته افتاده است را بهتر میتوان درک کرد و سناریوهای محتمل پیش روی را میتوان ترسیم کرد.

هشت ماه پیش از حمله‌ی حماس یعنی در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ آقای والتر راسل مید (Walter Russell Mead) پس از مصاحبه با نتانیاهو در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ در مقاله‌ای در وال استریت ژورنال با عنوان " جنگ در خاورمیانه بیش از آنچه که فکر می‌کنید نزدیک است" War in the Middle East Is Closer Than You Think خطر جنگ بزرگی را در خاورمیانه هشدار می‌دهد.

با نگاهی به روح مقاله‌ی آقای راسل مید و با در نظر گرفتن منافع طرف‌های درگیر در این جنگ، برداشت من این است که اولویت استراتژیک اسرائیل از بین بردن امکانات و توان هسته‌ای ایران است. البته پس از آن که تهدید فوری حماس و حزب الله در حوادث اخیر از بین برود. این اولویت برای بقا کشوری به نام اسرائیل قابل درک است. در حالی که اسرائیل به تنهایی قادر به درگیری با ایران و حزب الله و حماس و لبنان نیست و برای این هدف نیاز به حمایت همه جانبه غرب و در راس آن آمریکا را دارد. گفته می‌شود که تنها حزب الله در همسایگی اسرائیل دارای ۱۵۰. ۰۰۰ راکت است. اسرائیل نمی‌تواند و نمی‌خواهد با چنین تهدیدهای مرگباری به حیات خود ادامه دهد. بنابراین اولویت منافع اسرائیل حفظ بقا خود و از بین بردن تهدیدهای جدی و مرگبار گروه‌های شیعی است که به طور عمده توسط رژیم ایران تامین و حمایت می‌شوند.