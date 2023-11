به بازوان توانا و قوت سر دست--خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست

هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت--دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست

ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده--وگر تو می‌ندهی داد، روزِ دادی هست

اگر یک حداقل لازمی از ما مردم، به‌خصوص کلیمیان، و به‌خصوص ایرانیان کلیمی، نتانیاهو را برای عمالیق خواندن ایرانیان در «روز جهانی یادبود هولوکاست» (۱) در ۲۰۱۰ مورد عتاب و خطاب قرار می‌دادیم، الان شاهد جنایت‌هایی که در اسرائیل و فلسطین افتاده و می‌افتند، نمی‌بودیم]

-

* اسلام، مساوی شیعه اثنی‌عشری ذوب شده در ولایت فقیه نیست!

خمینی و خامنه‌ای و شرکا بیشترین صدمه را به اسلام و ایران زده، می‌زنند، و خواهند زد! هر یک روز بیشتری که این رژیم در اریکه قدرت بماند، خطر غزه‌ای شدن ایران بیشتر می‌شود.

«آیت‌الله» مصباح یزدی، این باور را تبلیغ می‌کرد: «...خداوند خشونت را در ذات بشر نهاده است! چاره‌ای هم جز این نداشت!!...» خالقِ این بیچاره که او را «آیت‌الله» (به معنی نشانه‌ی خداوند!) می‌خوانند، از این مخلوقِ خود هم بی‌چاره‌تر است! و از سر بی‌چارگی، خشونت را در ذات بشریت نهادینه کرده است!

-

* مسیحیت، مساوی « صهیونیسم مسیحی» نیست!

کشیش جان هیگی John Hagee این باور را تبلیغ می‌کند: «...برای تعجیل و تسریع ظهور دوباره مسیح، باید از اسرائیل پشتیبانی کرد. در هنگام ظهور دوباره مسیح، جهودها مجبور خواهند شد به مسیحیت بگروند، و گرنه باید سوزانده شوند!...» برخی از ادعاهای «دینی» هیگی و شرکا از این قرار هستند: ...خداوند در انجیل دستور داده است که دولت اسرائیل را باید پشتیبانی کرد! ...اسلام نه تنها خشونت را تحمل می‌کند، بلکه دستور به خشونت می‌دهد! ...قران دستور می دهد کلیمیان و مسیحیان باید کشته شوند!

هیگی که باور داشت هیتلر یک «رهبر روحانی» است، در سال ۲۰۰۶ به همراه ۴۰۰ نفر دیگر از رهبران دین مسیح و یهود، موسسه‌ای را با عنوان Christians United for Israel (CUFI) بنیان‌گذاری کرد. هیگی و شرکا، لابی بسیار قوی در واشنگتن دارند (یادآوری: واشنگتن، پایتخت امریکا است، که گویا یک دموکراسیِ «سکولار» است!!!) و با باورهای عجیب و غریب «دینی»، و در واقع با خرافات‌های افراطی، در انتخابات شاخه‌های مختلف دولت، و نیز در تصویب و یا رد شدن قوانین در شاخه مقننه، دخالت می‌کند. هیگی از پشتیبانان ترامپ در مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶ برای ریاست جمهوری بود.

جان هیگی به همراه کشیش دیگری با نام مارک بیلتز (Mark Biltz) آخرالزمان را نزدیک پیش‌بینی کرده‌اند. استدلال آن‌ها «ماه خونین»(۴) (blood moon prophecies) است. بدین ترتیب که خسوف چهارگانه که از آوریل ۲۰۱۴ شروع شده و همگی با تعطیلات تئولژیک کلیمیان همزمان بودند، نشانه آخرالزمان است. «قبل از آن روز وحشتناک و عظیمی که مسیح باز می‌گردد، خورشید تاریک می‌شود، و ماه خونین می‌گردد» البته این خسوف چهارگانه، در سپتامبر ۲۰۱۵ به اتمام رسیدند، ولی هنوز از آخرالزمان خبری نشده است. بر اساس این باور، باید مسلمانان و کلیمیان را به جان هم انداخت، تا هر گروه تعداد زیادی از گروه مقابل را به قتل برساند، و زمینه برای ظهور مسیح، فراهم گردد!

❊

طرف‌داری از نتانیاهو و شرکا در دنیا، همان بار منفی طرفداری از خامنه‌ای و شرکا در ایران را دارد. این هر دو رژیم تئولژیک، و نیز دولت «سکولار» امریکا و اثرات مهمی که لابی‌های صهیونیست و مسیحی بر ساختار دولت امریکا داشته است، و همچنین نزدیک‌تر شدن سقوط فیزیکی رژیم ولایت مطلقه فقیه، ضرورت یک قانون اساسی لائیک(۵) را، واضح به دیدگان ایرانیان می‌نمایاند.

گفتند «پهلوی‌ها و شرکا، باز فیل هوا کردند» و در تظاهرات واشنگتن به نفع اسرائیل شرکت کردند. ولی در واقع این حرکت خشونت‌گسترانه‌ی آن‌ها، حتی «فیل هوا کردن» هم نیست بلکه ابوالکنجکی است که بیل به دست گرفته و گودال بی‌اعتباری و نامشروعی خود را گودتر می‌کند.

شرم بر برخی از مردم که به علت نفرت از رژیم ولایت مطلقه فقیه، از نتانیاهو و شرکا و دولت راست افراطی اسرائیل پشتیبانی می‌کنند! این‌گونه پشتیبانی‌ها، فقط باعث طولانی‌تر شدن عمر رژیم ولایت مطلقه شده و خواهد شد! نفرت این دسته از ایرانیان، عمدتا به علت خشونت‌های روانی و فیزیکی رژیم، و البته همچنین خشونت‌های اقتصادی رژیم که بر ایران و ایرانیان روا می‌دارد، و در عین حال کمک‌های مالی هنگفت رژیم به گروههای تروریست و خشونت‌گستر بوده است. ولی آیا موقع آن نرسیده است که قبل از اینکه دیرتر شود، کلیشه سخیف «دشمنِ دشمنِ من، دوست من است» را مردود بدانند و آن را نفی کنند؟

❊

با باور به لائیسیته، می‌توان به خدایی باورمند بود که با خدای بی‌چاره‌ی مصباح یزدی، و هیگی، و نتانیاهو، هیج گونه کوچکترین سنخیتی ندارد. بلکه خدایی است که، بنی آدم را، همه انسان‌ها را، از یک گوهر آفریده است. فرهنگ ایرانی، بیش از هفتصد سال پیش، در اوج وحشی‌گری‌ها، و تجاوزها به حقوق، و خشونت‌های حمله‌ی مغول، مجموعه نوشته‌هایی را به تمدن بشری تقدیم کرد که در این نوشته‌ی آن، براستی گلستان بشریت و شکوفا شدن گل‌های فعالان حقوق بشر است، و چه خوش گفت:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

حقوق، همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی هستند! بدون هیچگونه تبعیضی همه‌کسانی هستند!

و گفت:

چو عضوی به درد آورد روزگار--دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی‌غمی--نشاید که نامت نهند آدمی

تلاشی بیشتر لازم است احقاق حقوق بشر برای همه بشرها! بدون هیچ تبعیضی!

علی صدارت

https://linktr.ee/sedarat

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع:

(۱)

سخنرانی نتانیاهو در زندان آشویتز، ژانویه ۲۰۱۰ در «روز جهانی یادبود هولوکاست»

'A new Amalek is appearing,' Netanyahu warns at Auschwitz

JANUARY 28, 2010 02:51

https://www.jpost.com/International/A-new-Amalek-is-appearing-Netanyahu-warns-at-Auschwitz

❊

❊

(۲)

https://twitter.com/MhmtSlmz/status/1718363357265183101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1718710810069860507%7Ctwgr%5E4322286c7dedb65bc198a9206748e8ad7e10504a%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.commondreams.org%2Fnews%2Fnetanyahu-genocide

Netanyahu: "You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible"

❊

❊

(۳)

عمالقه، عمالیق، بنو عِملیق یا بنوعملاق (عبری: עֲמָלֵק)

https://fa.wikipedia.org/wiki/عمالیق

نام قومی در تورات است که از فرزندان عیسو بودند. هیچ اثر تاریخی مشخصی در مورد عمالیق موجود نیست و اطلاعات در مورد این قوم تنها از کتاب مقدس نشات گرفته‌است.

در بین یهودیان عمالیق مهمترین دشمن قوم یهود است. عمالیق در فرهنگ یهودی سمبل نیروی شیطانی است. بسیاری از روحانیون یهودی واژه عمالیق را درباره کسانی که خدا را رد کردند به کار می‌برند. در جشن پوریم همه ساله به‌هامان (که بر اساس کتاب استر از نسل عمالیق بود) لعنت فرستاده می‌شود.

بر اساس کتاب تثنیه فصل ۲۵ خداوند به قوم اسرائیل دستور می‌دهد که آنچه عمالیق با اسرائیل کردند را به یاد داشته باشند و تمامی عمالیق حتی زنان و کودکان آنان را نابود کنند.

❊

تورات در ساموئل ۱۵:۳ با ترجمه‌ها و تفاسیر مختلف چه می‌گوید:

1 Samuel 15:3

"Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass"

«اکنون بروید عمالقه را شکست بدهید، و همه‌ی اموال آن‌ها را کلا نابود کنید و بر ایشان بخشش روا مدار، و هم مرد و زن، کودک و شیرخواره، و گاو و گوسفند، شتر و الاغ آن‌ها را بکش»

❊

1 Samuel 15:3

King James Version (KJV)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2015%3A3&version=NIV

❊

1 Samuel 15:3

https://biblia.com/bible/esv/1-samuel/15/3

1 Samuel 15:3 -- The New International Version (NIV)

3 Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them; put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys.' "

1 Samuel 15:3 -- King James Version (KJV 1900)

3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.

1 Samuel 15:3 -- New Living Translation (NLT)

3 Now go and completely destroy the entire Amalekite nation--men, women, children, babies, cattle, sheep, goats, camels, and donkeys."

1 Samuel 15:3 -- The New King James Version (NKJV)

3 Now go and attack Amalek, and utterly destroy all that they have, and do not spare them. But kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey.' "

1 Samuel 15:3 -- New Century Version (NCV)

3 Now go, attack the Amalekites and destroy everything they own as an offering to the Lord. Don't let anything live. Put to death men and women, children and small babies, cattle and sheep, camels and donkeys.' "

❊

Ancient Jewish History: The Amalekites

https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-amalekites

❊

❊

(۴)

«ماه خونین» (blood moon prophecies)

https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_moon_prophecy

"the sun will turn into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord comes"