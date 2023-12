«استاد صلح» و «دیپلمات ارشد» به سطل زباله تعلق دارند

مجید محمدی - ویژه خبرنامه گویا

بالاخره پس از ۳ سال فعالیت متدوام گروهی از دادخواهان و همراهان آنها جهت اخراج محلاتی، کالج اوبرلین (در ایالات اوهایو) که وی را به عنوان «استاد صلح» (چه عنوان مضحک و ریاکارانه ای) استخدام کرده بود (علی رغم علم به کار وی در سازمان ملل به عنوان نماینده ی رژیم تروریست بالاخص در دوران کشتار ۶۷) کار او را برای مدت نامعلوم تعلیق کرد. گرچه اوبرلین که در سیاست های مارکسیستی، نژادگرایی (ضد اروپایی تباران)، اسلامگرایی، ضد یهودی و ووک شهره ی آفاق است وی را رسما اخراج نکرده و هنوز معلوم نیست که به وی حقوق ماهانه می پردازد یا خیر اما همین تعلیق به مدت نامعلوم یک پیروزی برای افراد و نهادهایی است که سهمی در این ماجرا داشتند؛ لادن بازرگان و دیگر دادخواهان کشتار ۶۷ و گروه آیرا یا «اتحاد علیه مدافعان جمهوری اسلامی ایران»

(The Alliance Against Islamic Regime of Iran Apologists ,AAIRIA)

نقشی محوری در توقف تدریس و کار نماینده ی رژیم نکبت در اوبرلین ایفا کردند.

آنها کارزاری همه جانبه در اوبرلین، رسانه های امریکا و کنگره ی امریکا به راه انداختند و توانستند با تمرکز بر پرونده های مختلف وی از جمله دفاع از فتوای قتل سلمان رشدی، یهود ستیزی و نفی هولوکاست، بهایی ستیزی، ماله کشی کشتار ۶۷ و قبل از آن انکار این کشتار، و آزار و سوء استفاده ی جنسی از دانشجویان، کالج را مجبور به خداحافظی (بدون اخراج) با وی کنند. کارزار این گروه ترکیبی بود از مصاحبه ها و نوشته ها در رسانه ها، گردهمایی در کالج، دیدار با دانشجویان و استادان و نمایندگان محلی، گفتگو با اعضای کنگره و تلاش برای یافتن سوابق و سوء پیشینه ی محلاتی در نهادهایی که قبلا کار کرده بود. از همین طریق بود که پرونده ی آزار جنسی وی در دانشگاه کلمبیا و موردی دیگر از همین جنس در اوبرلین کشف و افشا شد.