او تاکید کرد: «رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا معتقد است که گروگان‌ها باید فورا آزاد شوند و هیچ تاخیر بیشتری نباید در کار باشد. آزادسازی گروگان‌ها باید از مسائل مربوط به آینده غزه جدا شود و آن‌ها فورا به خانه بازگردند.»

در حال حاضر چندین کشور برای رسیدن به توافق آتش‌بس میان اسرائيل و حماس و آزادی گروگان‌ها تلاش می‌کنند؛ از جمله مصر، اردن، قطر و حتی ترکیه. با این حال، بولس تاکید کرد که ترکیه نباید جایگزین قطر به‌عنوان میانجی‌ شود و به این نکته اشاره کرد که ترکیه در تصمیم‌گیری‌های حماس تاثیر دارد، زیرا اکنون از مقام‌های ارشد گروه تروریستی حماس در خاکش میزبانی می‌کند.

مشاور ترامپ در امور خاورمیانه در پاسخ به این سوال که آیا دولت آینده آمریکا ممکن است از طرح بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، برای الحاق کرانه باختری حمایت کند، گفت: «ترامپ هنوز به طور علنی به این موضوع رسیدگی نکرده و در این زمینه سیاستی مشخص نشده است.» با این حال افزود که از ۲۰ ژانویه و بعد از مراسم تحلیف، «یک سیاست بسیار روشن و مشخص در مورد این موضوع وجود خواهد داشت که باید رعایت شود».

بولس ادامه داد: «یکی از اولویت‌های مهم دونالد ترامپ این است که گفت‌وگوها در مورد پیمان ابراهیم از سر گرفته شود. در این مورد، عربستان سعودی در اولویت قرار دارد، زیرا ما خوب می‌دانیم و رئیس‌جمهوری منتخب نیز گفته است، زمانی که با عربستان سعودی در مورد عادی‌سازی روابط با اسرائیل به توافق برسیم،‌ دست‌کم ۱۲ کشور عربی آماده خواهند بود که بلافاصله از آن پیروی کنند.»

بولوس درباره انتصاب خود به سمت مشاور ترامپ در امور خاورمیانه به لوپوینت گفت که آن را «یک افتخار بزرگ و در عین حال مسئولیت بزرگ» می‌داند. او افزود: «چشم‌انداز ما دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه است. ما چهار سال فرصت داریم و امیدواریم به چیزی برسیم که برای آینده و نسل‌های بعدی پایدار باشد.»

مسعد بولس ۵۳ ساله در یک خانواده مسیحی ساکن روستای کفار عکا در لبنان به دنیا آمد. او در نوجوانی به تگزاس نقل مکان کرد و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه هیوستون، به تجارت خودروسازی خانواده‌اش در نیجریه پیوست. او با محافل سیاسی مسیحی لبنان ارتباط خوبی دارد؛ از جمله با سلیمان فرنجیه، سیاستمدار برجسته مسیحی و نامزد موردعلاقه حزب‌الله برای ریاست‌جمهوری این کشور. پدر همسر بولس از «جنبش میهنی آزاد»، یک حزب مسیحی همسو با حزب‌الله، حمایت مالی کرده اما بولس در مصاحبه با نیوزویک گفته است که خود او به هیچ حزبی در لبنان وابسته نیست.

در طول انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا، بولس به کارزار ترامپ کمک کرد تا با رای‌دهندگان عرب و مسلمان ساکن ایالت‌های نوسانی مثل میشیگان و پنسیلوانیا ارتباط بگیرد. او به آن‌ها قول داد که ترامپ به پایان دادن به همه جنگ‌ها در خاورمیانه و برقراری صلح متعهد است. پس از این تلاش‌ها، ترامپ موردتایید شهردار مسلمان شهر همترامک، شهری در نزدیکی دیترویت با جمعیت عرب‌آمریکایی، و گروهی دیگر از مقام‌های ارشد جوامع مسلمانان آمریکا قرار گرفت.