دو: بچه‌های برخی مدیران که ثروت‌های مملکت را با رانت از کشور خارج کردند را بازخواست کنید و جلوی‌شان را بگیرید تا ببینید چه پولی برای مملکت ذخیره می‌شود. باید پول‌هایی که برخی مسوولان و فرزندان‌شان از کشور خارج کردند و در بیرون از ایران سرمایه‌گذاری کردند، برگردانده شود.

سه: ما در سال‌های گذشته این همه اختلاس و فساد‌های کلان داشتیم. از چای دبش گرفته تا بابک زنجانی و دیگران. شما باید در مرحله سوم جلوی این مساله را بگیرید. باید جلوی فساد‌هایی که در روز روشن در مراکز دولتی انجام می‌شود را گرفت.

چهار: باید جلوی پول‌هایی که از مملکت به کشور‌های همسایه می‌رود و خرج می‌شود را گرفت. آقای پزشکیان! شما این چهار مورد را انجام دهید آن وقت نه تنها ناترازی برطرف می‌شود که ثروت ملی هم افزایش پیدا می‌کند. آن وقت من و همکارانم در دانشگاه به کمک شما خواهیم آمد. مردم سوال می‌کنند چرا مملکتی که روی ثروت خوابیده باید در پول ناترازی داشته باشد؟ چرا همه جوان‌ها دارند از این مملکت فراری می‌شوند؟ تازه بدتر از اینکه مغز‌های این کشور در حال فرار هستند، این است که برخی بی‌مغز‌ها مسوولیت دارند.

آقای پزشکیان! من از صمیم قلب دوست دارم شما موفق باشید. شما درد را می‌دانید، اما درمانش چه؟ شما در تلویزیون گفتی ما مسکن می‌دهیم. سال‌ها است برای تمام درد‌ها مسکن تجویز شده است. شما و همکاران‌تان دیگر این کار را نکنید. شما بعد از این همه سال باید این بیمار در حال فوت را احیا کنید. این بیمار احتیاج به CPR دارد.