راداکین تاکید کرد که این عملیات نشان‌دهنده «برتری نامتناسب روش‌های مدرن جنگیدن» است. اف-۳۵، ستون فقرات نیروی هوایی مدرن جنگنده اف-۳۵، ساخته شرکت لاکهید مارتین، شرکت صنایع هوافضا، تجهیزات نظامی و امنیت اطلاعات در آمریکا، یک هواپیمای چندمنظوره نسل پنجمی است که از سوی چندین کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسرائیل از سال ۲۰۱۸ برای اولین بار این جنگنده‌ها را در عملیات نظامی به کار گرفت و در حال حاضر ناوگانی متشکل از کمتر از ۴۰ جنگنده اف-۳۵ نسخه‌ مخصوص این کشور را در اختیار دارد که قرار است این تعداد به ۷۵ جنگنده افزایش یابد. Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span> راداکین در حالی از این هواپیما تمجید کرد که ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس و مشاور دونالد ترامپ، اخیرا این برنامه تسلیحاتی گران‌قیمت را به دلیل طراحی و قابلیت‌های رادارگریزی آن مورد انتقاد قرار داده بود. در مقابل این انتقادات، کارشناسان به سرعت به دفاع از قابلیت‌های اف-۳۵ پرداختند و بر اهمیت آن به عنوان ستون فقرات قدرت هوایی ایالات متحده تاکید کردند.