رحیم قمیشی



گفته‌اند از ۲۳ آذر ماه، قانون موسوم به حجاب و عفاف از طریق رئیس مجلس ابلاغ خواهد شد.

شنیده‌ام آقای پزشکیان نهایت تلاشش را برای عدم ابلاغ آن انجام داده و تا حال موفق نبوده.

ظاهراً نه رئیس مجلس مقصر است، نه رئیس جمهور، نه رئیس قوه قضائیه! پس مقصر کیست؟

در حالیکه همه می‌دانند این قانون سراسر مشکل است، تفرقه انگیز و بحران‌زا.



من هرگز نمی‌توانم خودم را جای دخترانم قرار بدهم. بارها این را دخترانم به من گفته‌اند، همان موقعی که در طول روز بارها به آنها بی‌احترامی می‌شد.

اندکی می‌فهمم آنها چقدر مشکل دارند، هر چند کامل درک‌شان نکنم.

و من از همه دختران سرزمینم خجالت می‌کشم.

خودم را جای خانواده‌ای متوسط و یا ضعیف قرار می‌دهم، که از پانزدهم ماه، اندکی پول در حساب‌شان باقی مانده تا فقط از گرسنگی نمیرند!

دختر جوان‌شان رفته بیرون، پیامک برایش آمده که چند میلیون باید او و عملاً خانواده‌اش بپردازند.

او تحصیلاتش را کامل کرده و هنوز نتوانسته کار پیدا کند، هر جا رفته به او گفته‌اند ما در حال کاهش نیروی انسانی‌مان هستیم.

گفته‌اند تحریم پدر صنعت و تجارت و بازار و کارخانجات و تولید و اقتصاد را درآورده، گفته‌اند شرمنده‌ایم وضعیت خوب نیست، کار نیست!

حال او پیامکِ جریمه هنگفت واصله، مانده سر دستش!

به پدر و مادر درمانده‌اش نشان بدهد، سرزنش شنیدن برایش مهم نیست، اما او نمی‌خواهد باز هم بیشتر سربار خانواده باشد، نمی‌خواهد پدر و مادرش را شکسته‌تر از این ببیند.

و البته که حاضر نیست تحقیر از سوی مردان و حاکمیت را بپذیرد.

فکر می‌کنید او اگر از خانه فرار کند عجیب است؟

اگر خدای نکرده به فکر صدمه زدن به خودش برآید عجیب است؟

اگر احساس مزاحمت برای زندگی خانواده‌اش بکند عجیب است؟