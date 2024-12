ماهیت ارتجاعی و ضد ملی رژیم مانع از هرگونه عقب نشینی بنیادی واجرای صادقانه تغیرات اساسی در سیاستهای خارجی و داخلی آن می شود. از طرف دیگر با توجه به بی اعتباری پشتیبانی روسیه از رژیم های نیابتی آن، جناحهای مخالف بیت خامنه ای در روزها و هفته های آینده با گرفتن مواضع علنی ضد روسی تضاد جناحهای رژیم را افزایش و ناخواسته به بروز اعتراضات همگانی یاری خواهند رساند.



در چنین تنگنای سیاسی تنها گزینه برای رژیمی که پشتش به دیوار چسبیده، پیدا کردن مفری برای گریز از سرنوشت محتومش است، که از بازیهای روزگار این مفر یاری خواستن از «دشمنی»‌ است که رژیم تمام عمر منحوس خود را صرف «نابودی» آن کرده و به جایش ملتی را به روز سیاه نشانده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>



و این «دشمن»‌ کسی جز آمریکای ترامپ نیست، وقتی جواد ظریف علنا به او پیام می فرستد که نظام آماده معامله با اوست. غافل از آنکه نظام ولایت فقیه اکنون اسب چلاقی است که غرب روی آن شرط بندی نمی کند.



سوریه با داشتن یک رژیم مستبد و وابستگی ارگانیک به روسیه، مدل عربی رژیم جمهوری اسلامی بوده و امروز با سقوط بشار اسد مردم و نیروهای سیاسی مخالف او می توانند با همبستگی و پیگیری منافع ملی سالهای سیاه حکومت خانواده تبهکار او را پشت سر گذاشته و به آزادی و خوشبختی برسند.



ای کاش میهن ما هم اینچنین «سوریه‌ ای» شود!