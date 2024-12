یورونیوز - سرویس اطلاعات نظامی اوکراین مسئولیت کشتن میخائیل چاتسکی، پژوهشگر برجسته روس را که در زمینه نوسازی موشک‌های کروز فعالیت داشت و به افزایش کشندگی این موشک‌ها کمک کرده بود، بر عهده گرفته‌ است.

چاتسکی، متخصص در زمینه نوسازی موشک‌های روسی که علیه اوکراین به کار گرفته شده‌اند، در نزدیکی مسکو به ضرب گلوله کشته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این عملیات توسط اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین (HUR) انجام شده است. چندین رسانه اوکراینی این موضوع را تایید کرده‌اند.

منابع آگاه در سازمان اطلاعات نظامی اوکراین (HUR) در مصاحبه با روزنامه اوکراینی «اوکراینسکا پراودا» مسئولیت این عملیات را تایید کرده‌اند.

آقای چاتسکی معاون طراح ارشد و رئیس بخش نرم‌افزار «دفتر طراحی تجربی مارس» در مسکو بود و به نظر می‌رسد که نوسازی موشک‌های کروز «Kh-59» و «Kh-69» را تحت نظر داشت.

او علاوه بر تخصص خود در نوسازی موشک‌ها، در زمینه توسعه و پیش‌بینی قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل پرواز فضاپیماها بر اساس نظریه شبکه‌های عصبی و همچنین سایر مسائل مرتبط با فضاپیماها نیز فعال بود.

همکاران آقای چاتسکی او را به عنوان نظریه‌پرداز اصلی معرفی کرده‌اند که استفاده از هوش مصنوعی را در پهپادها و سایر وسایل پرنده و فضاپیماهای روسی مطرح کرده است. این دفتر طراحی، که بخشی از هلدینگ دولتی روس‌اتم است، مسئول توسعه و تولید سیستم‌های کنترلی خودکار و ناوبری برای هواپیماها و فضاپیماها است.

مرگ آقای چاتسکی ابتدا توسط الکساندر نوزوروف، روزنامه‌نگار ضد کرملین اوکراینی-روسی گزارش شد که در کانال تلگرامی خود نوشت که سرویس اطلاعات نظامی اوکراین «یک جنایتکار خطرناک» را از بین برده که گفته می‌شود «مسئول کشتن هزاران اوکراینی بی‌گناه بود.»

آقای نوزوروف هم‌زمان عکس‌هایی از فردی شبیه چاتسکی که در برف مرده دراز کشیده را به اشتراک گذاشت. گفته می‌شود این مرد در پارک جنگلی کوتلنیکی در نزدیکی مسکو کشته شده است.

یکی از منابع سرویس ویژه به روزنامه اوکراینی «سوسپیلنه» گفت: «ما یادآوری می‌کنیم که هر فردی که به نوعی در توسعه مجموعه نظامی-صنعتی روسیه نقش داشته باشد و از این طریق از حمله روسیه به اوکراین حمایت کند، هدف مشروع نیروهای دفاعی ما خواهد بود.» این گفته در رسانه‌های اوکراینی دیگر نیز منتشر شده است.