سرنوشت سوریه برای ایران تکرار نمی‌شود؛ بویی که می‌شنوید بوی کباب نیست: خر داغ می‌کنند

فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک با عنوان «بازی دشمن در زمین ما؟»‌ برای روزنامه اعتماد نوشتند:

1- پایان حکومت بشار اسد، علاوه بر واکنش‌های جهانی، عکس‌العمل‌هایی را در داخل و همچنین اپوزیسیون به همراه داشته است.

بعضی از مطالبی که در این زمینه نوشته شده، به دنبال مشابهت‌سازی‌های واهی بین حکومت ایران و سوریه برآمده‌اند.

2- به دلیل فقر اطلاعات دقیق، بسیاری از تحلیل‌ها با خطا و توهم روبه‌رو است. ساده‌انگارانه است که این اتفاق را صرفا به دلیل فعالیت‌های یک گروه تروریستی و سرکرده آنها بدانیم. باید این ظن قوی را پذیرفت که سرویس‌های اطلاعاتی غربی از مدت‌ها پیش برای این کار سرمایه‌گذاری کرده و در بزنگاهی که بعد از حملات وحشیانه اسراییل به غزه و لبنان فراهم شد، نقشه اضمحلال سوریه را هم کشیدند.

حتی دور از ذهن نیست که نوعی تبانی بین قدرت‌های منطقه‌ای برای این پروژه شکل گرفته باشد.

3- سرعت این تحولات به ظاهر بسیار سریع بود و به همین دلیل هم تحلیل‌های شتاب‌زده فراوانی وارد فضای مجازی شد. طبیعتا خبرسازی و جعلیات نیز گاه بستر ارایه تحلیل شد و ورود افراد دم‌دستی به عرصه تحلیل، فضا را غبارآلود کرد.

4- ورود ناشیانه بنیامین نتانیاهو، تروریست کودک‌کش رسوا به بازی جنگ روانی و فرستادن پیام تلویزیونی با این مضمون که حکومت ایران در حال سرنگونی است، نشان می‌دهد بازی رسانه‌های علیه ایران نیز از یک اتاق فکر فرماندهی می‌شود. حمایت رضا پهلوی، عنصر مفلوکی که 46سال است آرزوی سلطنت در سر می‌پروراند، از نتانیاهو موید همکاری مشترک در زمینه جنگ روانی است.

5- ایران مساحتی نزدیک به 10برابر سوریه دارد و در یکی از سوق‌الجیشی‌ترین مناطق دنیا و خاورمیانه قرار گرفته. جمعیت آن نیز 4برابر سوریه است و قدمتی هزاران ساله دارد که در همه این عمر طولانی، فتنه‌ها و شرارت‌های فراوانی را از سر گذرانده و تهدیدهای پرشماری را دفع کرده است. هرگز در برابر دشمن سر خم نکرده و حماسه‌های ماندگاری به جای گذاشته است. با اینکه در دوره‌های گذشته زمامداران ناتوان هم بر ایران حکم رانده‌اند و گاهی تسلیم شکست شده‌اند، اما روح حماسه در مردم هیچ ‌وقت از بین نرفته است.

به‌ علاوه ایرانیان در برابر هر تهاجمی به سرعت متحد شده و با دشمن بیگانه جنگیده‌اند و اختلافات را ولو به ‌صورت مقطعی کنار گذاشته‌اند. نخست وزیر جلاد اسراییل و نوچه‌اش رضا پهلوی تاریخ نخوانده‌اند یا آن را نمی‌فهمند وگرنه چنین خبطی نمی‌کردند. اگر هم این دو نفر مایلند جایگاه خود را در بین مردم ایران - حتی ناراضیان از جمهوری اسلامی بدانند، واکنش‌های فضای مجازی به حرف‌های‌شان را ببینند. اگر هم جربزه‌اش را دارند، لازم نیست به تهران یا هر شهر دیگر ایران بیایند، کافی است در میان ایرانیان مقیم خارج حضور یابند.