افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، حتی پیش از اجرایی‌شدن این سیاست، تنها نشانه کوچکی از طوفان تورمی است که ممکن است در راه باشد

داریوش معمار - ایندیپندنت فارسی

بانک مرکزی ایران با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، مدعی شده بازار ارز را وارد مرحله‌ای تازه از اصلاحات کرده است. این در حالی است که منتقدان تاکید دارند این تصمیم مقدمه انفجار جدید تورمی در ایران خواهد شد.

بر اساس تصمیم، از شنبه ۲۴ آذرماه نرخ ارز نیمایی که در حال حاضر به‌عنوان معیاری رسمی در مبادلات ارزی کشور شناخته می‌شد، به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی از اول بهمن‌ماه، شرکت‌های بزرگ صادرکننده از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، صنایع فلزی و فرآورده‌های نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازاری توافقی و مبتنی بر عرضه و تقاضا عرضه کنند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هنوز انتقادها در مورد تبعات اقتصادی سیاست‌های ارزی گذشته فروکش نکرده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

درست در لحظه‌ای که بازار ارز ایران پس از انتشار این خبر با تکانه‌ای جدید مواجه شد و قیمت دلار به طرز کم‌سابقه‌ای به عدد ۷۵ هزار تومان افزایش یافت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، تغییر مسیر سیاست‌های ارزی کشور را ستود.

همتی سیاست نرخ‌گذاری دستوری را نه‌تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بار توصیف کرد و گفت: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.»

وی همچنین با انتقادی تند از حمایت دولت‌های گذشته از نرخ‌های غیرواقعی ارز گفت که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگرچه در کوتاه‌مدت فوایدی اندک داشته؛ اما پایدار نیست و امنیت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.