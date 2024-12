شاهد علوی - ایران اینترنشنال

در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره انتصاب ملا عبدالرحمن فتاحی، معروف به ابوصفیه الکوردی، به‌عنوان معاون امور ایران ابومحمد جولانی، رهبر تحریر شام، منتشر شده است. فتاحی متولد یکی از روستاهای مهاباد در ایران است و پیشتر در ایران سابقه امامت جماعت مسجد داشته و مدتی هم زندانی بوده است.

فتاحی به‌عنوان حاکم شرع در منطقه تحت‌ کنترل تحریر شام در ادلب فعالیت کرده و حضور او به‌عنوان مفتی ارشد در جریان «حرکت مهاجرین اهل سنت ایران» که هم‌پیمان تحریر شام است، از جایگاه ویژه او حکایت دارد.

به این ترتیب، فارغ از اینکه فتاحی معاون جولانی در امور ایران باشد آن‌چنان که تابناک یا رسانه کُردی روداو گزارش داده‌اند یا نه، او می‌تواند روی سیاست‌های دولت آینده سوریه درباره ایران تاثیرگذار باشد.

حرکت مهاجرین اهل سنت ایران گروهی است که جهادی‌های اهل سنت ایران عضو انصار الاسلام و گروه کوساری فعال در جنگ سوریه از اواخر سال ۱۳۹۸ در این کشور تاسیس کردند.

کُردهای عضو حرکت مهاجرین اهل سنت ایران در حال تمرین نظامی در ادلب

مختار هوشمند، یکی از پژوهشگران گروه‌های جهادی، معتقد است این گروه ادامه همان جریان‌های اهل سنت ایرانی است که از خرداد ۱۳۹۵ با جبهه النصره (تحریر شام کنونی) بیعت کردند و به‌عنوان گروه مستقل در کنار آن‌ها قرار گرفتند.

فتاحی اوایل سال ۱۳۹۴، مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان رجایی‌شهر به همراه شماری از پیروان و همراهانش به سوریه رفت و به این گروه پیوست.

حرکت مهاجرین دارای پرچم و لوگوی مختص به خود است و به باور هوشمند، اگرچه در مقایسه با افراطی‌گری بی‌مرز داعش، یک گروه سلفی جهادی میانه‌رو به شمار می‌روند، اما همچنان گروهی افراطی هستند که شیعیان را تکفیر می‌کنند.

اعضا حرکت مجاهدین اهل سنت ایران که پرچم خود را دست گرفته و پرچم استقلال سوریه را زیر پا گذاشته‌اند

سابقه و زندگی عبدالرحمن فتاحی در ایران

عبدالرحمن فتاحی اوایل دهه ۵۰ شمسی در روستای سولغه منطقه منگور از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد به دنیا آمد.

به گفته منبعی که به شرط ناشناس ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرد، فتاحی در دوران کودکی پدرش را از دست داد و پس از اتمام دوره ابتدایی و راهنمایی مدرسه را ترک کرد و برای تحصیل علوم اسلامی طلبه (به کُردی فَقِه) شد.

در میان کُردهای اهل سنت در ایران، طلبه‌ها به‌صورت نامتمرکز در مساجد و نزد ملاهایی (ماموستا‌) درس دینی می‌خوانند که دانش دینی لازم و توان مالی تامین طلبه‌ها را داشته باشند.

فتاحی که پس از چند سال آموزش دینی در یکی از مساجد مهاباد، گرایش‌ سلفی پیدا کرده بود، پیش از آنکه دوره آموزشش را تمام کند، اواسط سال ۱۳۷۱ برای ادامه تحصیل دینی به منطقه بیاره در استان حلبچه در اقلیم کُردستان عراق رفت و طلبه عبدالقادر توحیدی، از روحانیون سلفی شد که جنبش «توحید برای اهل سنت در ایران» را تاسیس کرده بود.