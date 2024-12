او دربارهٔ منظورش از تغییر جامعه افزود: «یعنی آزادی زنان، جامعه‌ای بر اساس حقوق و آزادی‌ها و بر اساس گشایش و استقلال درونی بنا کردن.»

آدونیس گفت: «اعراب -یعنی ملت‌های عرب- جامعه را تغییر نمی‌دهند، بلکه آن‌ها حکومت و قدرت را تغییر می‌دهند. اگر جامعه را تغییر ندهیم، کاری نکرده‌ایم. جایگزین کردن یک حکومت با یک حکومت دیگر سطحی است.»

این شاعر سوری که در جوانی تابعیت لبنانی را دریافت کرده، به‌خاطر آثاری که به عربی و فرانسوی نوشته، جایزهٔ بین‌المللی شعر خوان مارگاریت را دریافت کرد.

این جایزه به نام شاعری به همین نام اهل اسپانیا و توسط مؤسسه سروانتس اهدا می‌شود.

آدونیس که از ۱۷سالگی برای اولین شعرهایش این نام را انتخاب کرد، در جوانی خود به دلیل فعالیت سیاسی مدتی به زندان افتاد.

در سال ۲۰۱۱، زمانی که اعتراضات موسوم به «بهار عربی» به سوریه رسید، بسیاری از شاعران و نویسندگان سوری از بشار اسد خواستند که از حکومت کناره‌گیری کند.

از جمله، آدونیس در نامه‌ای بشار اسد را مستقیماً مسئول جنایات سوریه خواند و از او خواست استعفا دهد.

آدونیس پیشتر برنده‌ٔ جوایز معتبری همچون جایزه‌ٔ گوته در آلمان شده است.

او که برای ایرانیان نیز نامی آشنا است، چند سال پیش به ایران سفر کرد و از جمله در شیراز به شعرخوانی پرداخت.

آدونیس که علاوه بر آثار ادبی، مقالات سیاسی نیز دارد، عمیقاً به جدایی دین از سیاست به‌ویژه در کشورهای دارای جمعیت مسلمان معتقد است.