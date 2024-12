یورونیوز - در حالی که هر دلار آمریکا برای دومین روز متوالی در مقابل بیش از ۷۵۰ هزار ریالِ ایران مبادله شد، هر لیره (پوند) سوریه طی یک هفته‌ای که از سقوط رژیم بشار اسد می‌گذرد، در حال تقویت است.

شنبهٔ هفته پیش و یک روز پیش از سقوط رژیم بشار اسد، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۷۱ هزار و ۵۶۰ تومان (۷۱۵۶۰۰ ریال) فروخته می‌شد، این نرخ طی دو روز گذشته با ثبت رکورد تاریخی تازه‌ای تا ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفت. همزمان هر یورو نیز اوج تاریخی ۷۹ هزار و ۴۰۰ تومانی را تجربه کرد.

افت هفتگی ۵.۶ درصدی نرخ برابری ریال ایران در مقابل دلار آمریکا در شرایطی رقم خورد که در همین مدت لیره یا پوند سوریه تقویت شد.

صرافی‌های فعال در دمشق روز یکشنبه هر دلار آمریکا را ۱۲۵۰۰ لیره فروختند، این نرخ طی روزهای اخیر تا ۱۰ هزار لیره پایین آمده بود. در همین حال، تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد که آخرین نرخ گزارش شده توسط بانک مرکزی کشور در دوره رژیم بشار اسد،۱۳۶۰۰ لیره بوده است.

البته سیر تازه صعود نرخ ارز در بازار آزاد تهران از مهرماه گذشته و پس از روی کار‌ آمدن دولت مسعود پزشکیان آغاز شده است. در شرایطی که نرخ آزاد فروش دلار سه ماه پیش ۵۹ هزار تومان بوده، افزایش آن در همین مدت به ۲۸ درصد رسیده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

دولت مسعود پزشکیان پس از گرفتار شدن در مواجهه نظامی با اسرائیل، این روزها به دلیل فرارسیدن «زمستان سخت» چنان با کمبود برق و گاز مواجه شده که مطابق گزارش از ایران تصمیم گرفته برق شهرک‌های صنعتی را به مدت دو هفته در فاصله ۸ صبح تا ۱۰ شب قطع کند،همزمان، آلودگی هوا نیز بسیاری از فعالیت‌های آموزشی، اداری و اقتصادی را به تعطیلی کشانده است؛ رخدادهای پیاپی که به زعم گروهی از کارشناسان اقتصادی تحقق وعده‌های دولت در مورد رشد اقتصادی و افزایش درآمد واحدهای تولیدی را دشوار کرده است.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

در همین حال، برخی گزارش‌ها نیز از کاهش خرید نفت ایران توسط چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران، حکایت دارد.