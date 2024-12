یادداشت عباس عبدی درباره تحولات اخیر سوریه

تنبان پیش از عید

عباس عبدی - اعتماد



آقای رضا امیرخانی نویسنده محترم مطلب کوتاه و البته طنزی را ناظر به تحلیل‌هایی فست‌فودی که پس از سقوط اسد تهیه و عرضه می‌شود، نوشته‌اند که «تنبان بعد عید به درد گل منار می‌خورد!» لباس نو بعد از عید برای پوشیدن نیست باید آویزانش کرد روی مناره. تحلیل‌های فوری پس از رویداد، آن‌هم واقعه‌ای به این مهمی چه دردی از سیاست‌گذار درمان می‌کند؟

این تعریض ایشان طبعا به کسانی بود که تا دیروز از سیاست‌های موجود دفاع می‌کردند و آن را موفق می‌دانستند ولی به یکباره تحلیل جدیدی را روانه افکار عمومی کرده‌اند به همین دلیل می‌خواهم به تحلیل‌های خودم اشاره کنم که در همان سال‌های اولیه درباره سوریه و دخالت ایران نوشتم. تحلیل‌هایی که متاسفانه شنیده نشد. علت این نوشته‌هایم آشنایی نسبی است که با رژیم اسد و اوضاع منطقه داشتم. البته مشابه این‌گونه تحلیل‌ها را افراد دیگری هم از زاویه دید خود نوشته‌اند که شنیده نشده است.

چند روز پیش از آغاز اعتراضات سوریه که در کوران بهار عربی و روزهای پایانی قذافی بود، درباره ماهیت رژیم‌های مشابه آن از جمله سوریه نوشتم: «بقاياي ناسيوناليسم ناصري و سوسياليسم بعثي در همه كشورهايي كه حاكم شدند چه در عراق، چه در سوريه، چه در يمن، چه در ليبي و حتي در قالب گروه‌هاي لبناني، تاريخ خونباري را رقم زدند. (روزنامه روزگار 7-12-1389)»

پس از مدتی و با اوجگیری اعتراضات سوریه و طرح زمزمه حمایت ایران از حکومت آنجا نوشتم که «روابط سیاسی راهبردی ایران با سوریه، براساس منافع ملی کشور، موضوعی نبوده که مورد اعتراض کسی باشد یا حتی کسی نسبت به درستی آن تشکیک جدی کرده باشد.

اگر این روابط در آن زمان (جنگ تحمیلی) و براساس منافع ملی کشور قابل دفاع بود و جبهه مهمی را علیه صدام آن‌هم در میان کشورهای عربی باز کرد، براساس همان اصل و منافع، امروز هم می‌باید این روابط را باز تعریف کرد.... واقعیت این است که اگر حکومت ایران بخواهد برحسب معیارهای اسلامی، برای خیزش‌های کشورهای عربی ارزش‌گذاری کند، اتفاقات سوریه بیش از سایر کشورها به این معیار نزدیک‌تر است و این دلایل خاص خود را در رودررویی تاریخی احزاب بعث با فعالیت‌های اسلامی دارد.... گمان می‌کنم که ایران هم می‌تواند برای رسیدن به یک راه‌حل مطلوب که خسارات کمتری از حیث منافع مردم سوریه و نیز مردم ایران و حتی مقاومت فلسطین داشته باشد، وارد میدان شود و به اظهارات صرفا دیپلماتیک یک‌سویه بسنده نکند، ولی این مستلزم اتخاذ یک رویکرد جدید به مسائل منطقه است و نمی‌توان همه مسائل و موارد ناخوش را به دخالت امریکا و اسرايیل ربط داد.

باید جایی هم برای خواست مردم منطقه و نیز کشور خود درنظر گرفت. اگر در سیاست خارجی یک گزاره کلی را همواره ورد زبان کرده و با یک دنده حرکت کنیم، ره به جایی نخواهیم برد. (روزنامه روزگار 22-5-1390)»

با جدی شدن حمایت مستقیم ایران از حکومت سوریه برای چندمین بار متذکر شدم که «بهترین موضع برای حکومت ایران، کوشش برای ایجاد نوعی مصالحه میان حکومت با مخالفان داخلی آن بود. ایران چنان جایگاهی را داشت و دارد که از این طریق وارد شود، ضمن اینکه چنین موضعی نه‌ تنها به سود منافع ملی ایران است، بلکه به لحاظ حقوق بشری نیز بهترین موضع بود و از کشت و کشتار جلوگیری می‌کرد. (سایت میهن نت آذر 1390)»

با اوج‌گیری درگیری‌ها در سوریه چنین نوشتم که «برخلاف 30 سال پيش كه حافظ ‌اسد توانست قيام مردم حماه را به سرعت سركوب و تمام كند و انعكاس چنداني هم نيافت، براي حكومت سوريه تقريبا ناممكن است كه اين‌بار بدون پرداخت هزينه‌اي شايسته و ارزشمند، از بحران موجود خلاص شود.... نكته بعد آن‌كه در مواجهه با مسائل خارجي، در درجه اول بايد منافع ملي كشور و حفظ آن را تامين نمود و پس از آن مسائل ديگر را می‌توان مورد توجه قرار داد.

اين گزاره درباره موضع ما نسبت به مسائل داخلي سوريه هم صدق مي‌كند. باتوجه به اين نكات بود كه حضور ايران به‌ عنوان يك عامل مهم در تعديل‌كنندگي بحران و برقراري، سازش را پيشنهاد نمودم. اگرچه اكنون و پس از ماه‌ها جنگ و كشته‌ شدن هزاران نفر، خشم و كينه ناشي از اين درگيري‌‌ها، انجام مصالحه را سخت‌تر كرده ‌است، ولي از آنجا كه به‌ طور ضمنی این نتیجه به دست آمده که راه‌حل نظامي نيز چاره كار نيست و ادامه اين وضع هم به نفع ايران نخواهد بود، درنتيجه بايد از هر اقدام سياسي كه به حل بحران كمك مي‌كند، حمايت كرد.

ادامه اين وضع موجب خدشه‌‌دار شدن بيش از پيش چهره ايران و حزب‌الله ‌لبنان نزد افکار عمومی جهان به ویژه مسلمانان و ا‌عراب خواهد ‌شد.... در حال ‌‌حاضر و با عقب‌نشيني مخالفان از شهر حمص، زمينه اين ‌كار بيش از پيش فراهم شده ‌است و به احتمال فراوان براساس همين زمينه، دولت چين پيشنهاد آتش‌‌بس و مذاكره را داده‌‌ ‌است.

اين پيشنهاد منطقي و معقول ‌است و حمايت ايران از آن مي‌تواند كشورهاي غربي و نيز برخي كشورهاي منطقه مثل عربستان و قطر كه در پي بحراني‌تر كردن اوضاع سوريه هستند را در موضع انفعال قرار دهد. ...یادداشت «حمایت از پیشنهاد چین» (روزنامه اعتماد 16-12-1390)»

چند ماه بعد و با تداوم درگیری‌های نظامی و کشتار بیشتر در یادداشت «ضرورت ايفاي نقش ایجابی در سوریه» را نوشتم: «نگاهي به اين دو كفه حکایت از آن مي‌کرد كه نه بشار اسد قادر است موازنه را يكسویه كند و بساط مخالفان را برچيند و نه مخالفان قادرند که بدون پذیرش هیچ پیش‌شرطی حكومت را سرنگون نمايند. در نتيجه درگيري‌ها فرسايشي شد و در چنين شرايطي، جز افزايش خشونت و توحش در رفتارها و رويدادها، انتظار ديگري نمي‌توان داشت.