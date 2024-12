العربیه - با سقوط رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهوری پیشین سوریه، موجی از افشاگری‌ها درباره جنایات و فساد این رژیم آغاز شده است. این افشاگری‌ها علاوه بر جنایات جنگی و نقض حقوق بشر، ابعاد جدیدی از زندگی شخصی و فساد ساختاری نزدیکان اسد را نیز آشکار کرده است.

در میان این افشاگری‌ها، شواهدی از تولید مواد مخدر «کپتاگون» در تأسیسات تحت مدیریت مقامات رژیم و همچنین اسنادی از مقر «فرقه چهارم» به فرماندهی ماهر اسد، برادر بشار اسد، پیدا شده است.

کشف اسناد از مقر فرقه چهارم

ویدئوی منتشرشده از ورود خبرنگاران به مقر فرقه چهارم نشان می‌دهد که مقادیر زیادی از اسناد محرمانه این فرقه توسط ماشین‌های مخصوص نابود شده‌اند. اما برخی اسناد سالم باقی مانده که شامل اطلاعاتی درباره تجهیزات جاسوسی، از جمله کیف‌های مجهز به دوربین و میکروفون، بوده است.

براساس تصاویری که از راهنمای کاربری کیف جاسوسی به دست آمده است، این کیف در قالب یک «مطالعه فنی» ارائه شده بود. این اسناد نشان می‌دهد که کیف جاسوسی به‌عنوان یک محصول تجاری و تحت سفارش برای استفاده در اهداف تجسسی به نمایش گذاشته شده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

در «مطالعه فنی» ارائه‌شده به فرماندهی فرقه چهارم، محل قرارگیری میکروفون و دوربین در این کیف جاسوسی مشخص شده است.

در کنار این اسناد، لباس نظامی رسمی غسان بلال، مدیر دفتر امنیتی فرقه چهارم و از نزدیک‌ترین افراد به ماهر اسد، نیز پیدا شد.

غسان بلال؛ دست راست ماهر اسد

در میان اشیای باقی‌مانده، یونیفرم نظامی غسان بلال، مدیر امنیتی فرقه چهارم و دست راست ماهر اسد، نیز پیدا شد. سازمان حقوقی «همراه با عدالت» که بر پیگیری مجرمان جنگی متمرکز است، غسان بلال را به‌عنوان یکی از مجرمان جنگی معرفی کرده و گزارش داده است که او در مدیریت «زندان فرقه چهارم» نقش داشته است؛ زندانی که شاهد شکنجه‌های سیستماتیک و قتل‌های گسترده بوده است.