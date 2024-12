این دو نفر پس از تجزیه و تحلیل پهپاد به دست اف‌بی‌آی و ردیابی سیستم ناوبری آن که توسط یک شرکت ایرانی تحت مدیریت عابدینی تهیه شده بود، دستگیر شدند. مقامات گفتند که عابدینی از فناوری‌ای که توسط صادقی از آمریکا فرستاده شده بود، استفاده کرده است.

جودی کوهن، مأمور ویژه اف‌بی‌آی در دفتر بوستون می‌گوید صادقی که ساکن ناتیک در حومه بوستون است، «به کشوری که او را پذیرفته پشت کرده تا به تقویت زرادخانه‌هایی کمک کند که سلاح آن برای هدف قرار دادن مأموران همان کشور استفاده می‌شود.»

دادستان‌های آمریکایی می‌گویند شرکت تحت مدیریت عابدینی سامانه ناوبری برای پهپاد تولید می‌کند و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است. او متهم به توطئه با صادقی برای دور زدن قوانین کنترل صادرات آمریکا، از جمله از طریق یک شرکت پوششی در سوئیس و تهیه فناوری حساس برای ایران است.

روز ۲۸ ژانویه در نتیجه یک حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی کوچک به نام برج ۲۲ در اردن در نزدیکی مرز سوریه و عراق، سرباز ویلیام جروم ریورز؛ سرباز ویژه کندی لادن ساندرز و سرباز ویژه بریونا آلکساندریا موفِت، همگی ساکن جورجیا کشته و ۴۷ نفر دیگر زخمی شدند.

همه آنها در شرکت مهندسی ۷۱۸، گردان مهندسی ۹۲۶ و تیپ مهندسی ۹۲۶ در فورت مور جورجیا مأمور به خدمت بودند. این سربازان برای پشتیبانی از عملیات ارتش آمریکا برای جنگ علیه داعش موسوم به عملیات «اراده درونی» در اردن مستقر بودند.