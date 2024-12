صدای آمریکا - در پی انتشار تصاویری از درخشیدن تعداد زیادی شیء نورانی ناشناخته در آسمان فردیس استان البرز، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ادعا کرد این اشیاء «بادکنک چراغ‌دار» بودند.

گزارش‌های شهروندی که روز دوشنبه ۲۶ آذر از آسمان فردیس در استان البرز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصاویری از صدها شیء نورانی را در آسمان نشان می‌دهد.

در پی این رویداد، روابط عمومی سپاه شهرستان فردیس در اطلاعیه‌ای ادعا کرد که «اشیاء نورانی مشکوک» در آسمان ساعات نخستین شامگاه دوشنبه که «گمانه‌زنی‌هایی را به همراه داشت»، مربوط به «تعدادی بادکنک هلیوم چراغ‌دار» مربوط به «جشن یکی از شرکت‌های صنعتی در آسمان فردیس رها شده بود.»

از دقایقی پیش، مشاهده تعداد زیادی از اشیاء نورانی در آسمان #کرج

به احتمال زیاد ماهواره‌ای استارلینک باشند‌. pic.twitter.com/26UAQZQXRx -- ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) December 16, 2024

ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی است که کاربران در رسانه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌های گوناگونی درباره ماهیت این اشیاء مشکوک در آسمان فردیس داشته‌اند. برخی آن را به ماهواره‌های استارلینک نسبت داده‌اند.

خبرگزاری حکومتی ایسنا نیز گزارش داده که دیده شدن این اشیاء مشکوک «نگرانی شهروندان» را در پی داشته است.

این اطلاعیه و ادعای «جشن یک شرکت صنعتی» در حالی است که در پی بحران کمبود انرژی، برق شماری از شهرک‌های صنعتی قطع شده و چند نیروگاه در استان‌های مختلف از مدار خارج شده‌اند.

نسبت دادن این اشیاء نورانی ناشناخته به «بادکنک هلیومی چراغ‌دار» در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز در جریان مسموم‌سازی سریالی دانش‌آموزان در مدارس سراسر ایران، پس از ماه‌ها منشأ آن را «بمبک بدبو» اعلام کرد؛ ادعایی که مورد سوال برخی ناظران قرار گرفت.