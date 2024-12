علی دایی یکی از معدود چهره‌های مقبول و محبوب فوتبال ایران است. کسی که در سال‌های گذشته ثابت کرده نسبت به مشکلات مردم و جامعه بی تفاوت نیست و همین موضوع یکی از رموز نفوذ او در قلب ایرانی‌هاست

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بین‌المللی‌ترین چهره تاریخ فوتبال ایران، حالا سال‌هاست در خارج از مستطیل سبز هنرنمایی می‌کند. مردی که راه عِرق و عشق به وطن و هموطنان را برگزید و هیچ چیز نتوانسته مانع حرکت او در این مسیر شود، نه اظهارنظر‌هایی با هدف تخریب او و نه ناملایمتی‌های معنادار با خودش و بعضاً خانواده‌اش.

علی دایی؛ نامی معروف که برخلاف اظهارنظر قدیمی علی پروین، خیلی هم محبوب است. محبوبیتی برگرفته از مردم و بدون ادا و اطوار. در کشوری که اغلب مردم آن عاشق قهرمان و قهرمان‌پروری هستند، علی دایی در موارد مختلفی با رفتار و گفتارش یادآوری کرده که تنها نام «ایران» مبنا و محور است.

یکشنبه گذشته دیداری خیریه در مشهد میان ستارگان ۹۸ و تیم منتخب خراسان برگزار شد که قرار است عواید آن به خانواده‌های داغدار کارگران معدن طبس تعلق بگیرد. طبق معمول در میان تمام ستاره‌های خاطره‌انگیز فوتبال ایران، علی دایی جزو چهره‌هایی بود که مورد توجه بسیاری قرار داشت. او در حاشیه این دیدار با رفتار و گفتارش، یکبار دیگر وسواس خود در نوع نگاه ارزشمند و قابل تأمل را به رخ کشید و ثابت کرد حاضر نیست از نام و اعتبارش سوءاستفاده کند یا اجازه دهد از آن سوءاستفاده شود.

دایی در واکنش به خبرنگاری که از او درباره احتمال ورودش به انتخابات فدراسیون فوتبال سؤال کرد، گفت: «من از هر جایی که موقعیت اجتماعی‌ام را به خطر بیندازد، فراری هستم. فدراسیون فوتبال هم جایی است که باید از آنجا دَر بروی.» مدتی است بحثی عجیب و ناصواب شکل گرفته مبنی بر اینکه بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران کدام است. ماجرا با اظهارنظر یکی دو ملی‌پوش فعلی از جمله علیرضا بیرانوند و مهدی طارمی آغاز شده و پاسخ دایی به سؤالی در این خصوص بسیار هوشمندانه بود: «نباید راجع به این مسئله صحبت کرد.

مردم بزرگترین قاضی هستند و نظر مردم است که مهم است.4فوتبال هر کسی یک روز تمام می‌شود و اینکه چه کسی بهتر بوده، چه دردی را دوا می‌کند؟ باید برای فردا تلاش کرد، نه اینکه برای این مسائل پیش پا افتاده صحبت کرد و دنبال این باشیم کدام نسل خوب یا برتر بوده.» در واقع مردی که به زعم برخی «خدا قد بلندی به او داده بود تا توپ به سرش بخورد و وارد دروازه رقبا شود» از چنان کلام درست، عقلانی و منطقی برخوردار است که می‌تواند مانع شکل‌گیری حاشیه و جنجال بی‌مورد شود.