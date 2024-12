آیا اجازه ما مردم، در شرع‌تان، در قانون‌تان، در جمهوری‌تان، در اسلام تان، در انسانیت و مرام‌تان، واقعاً ارزش و جایی ندارد!؟



من و بسیاری مردم راضی نیستیم در حالیکه فرزندانمان به‌خاطر بی‌برقی و بی‌گازی کلاس‌هایشان تعطیل شده، یک ریال صرف خارج از ایران شود. حتی نمایندگی‌های ایران را در سایر کشورها باید کم کنید.



ما با مدیریت شما کشوری فقیر شده‌ایم.



ما راضی نیستیم حکومت اسلامی هیچ کمکی به هیچ فلسطینی و لبنانی بکند. اگر از جیب خودشان می‌دهند بدهند، تازه باید معلوم شود قبلاً مالیاتش را داده‌اند یا نه!

ما با هیچکس شوخی نداریم.



رهبر جدید حزب‌الله آقای نعیم قاسم گفته قرار است با کمک ایران به هر خانواده لبنانی چند هزار دلار کمک شود، امیدوارم آن هم دروغ باشد، اما اگر راست باشد غلط کرده!



هم آنکه می‌خواهد بپردازد

هم آنکه می‌خواهد بگیرد.



من از همه کنش‌گران مدنی، از همه مردم می‌خواهم بی‌تفاوت نباشند.



در حالیکه صنعتگران و تولیدکنندگان و تاجران ما در حال ورشکستگی هستند، نباید این حاتم بخشی‌ها صورت بگیرد.



ما باید راهی پیدا کنیم صدای مردم را به گوش حاکمان برسانیم.



فرزندان‌مان و نسل‌های آینده ما را نمی‌بخشند وقتی بفهمند این همه ما حقیر شده بودیم، که در برابر ظلم‌های بزرگی مثل تاراج خزانه کشور بی‌تفاوت ماندیم!



دلار بشود چند؟



قطعی برق بشود چند ساعت؟



صورتحساب‌ها بشوند چقدر؟



بیکاری چقدر افزایش یابد؟



مهاجرت چقدر شود؟



تا همه با هم تدبیری کنیم، که حاکمان با قلدری نخواهند بگویند؛



ما همه چیز این کشور را برای دیگران خرج می‌کنیم و به کسی هم مربوط نیست!



این کشور متعلق به همه مردم است.



و هیچ‌کس حق ندارد دست در جیب‌مان کند.



ما راهی برای بیان اعتراض‌مان پیدا خواهیم کرد.