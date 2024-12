کیهان لندن - به علت کمبود شدید انرژی، برق و گاز در سردترین روزهای سال در سراسر کشور جیره‌بندی شده است. نیروگاه‌های تولید برق یکی پس از دیگری از مدار خارج می‌شوند. خط تولید کارخانه‌ها به دلیل قطع برق و گاز خوابیده و کارگران بیکار شده‌اند و کسب ‌و کارها با زیان گسترده دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. مه غلیظی از دود و غبار هوای کلانشهرها را آلوده کرده و ده‌ها هزار شهروند را راهی بیمارستان‌ها کرده است. تورم فزاینده کمر اقتصاد کشور را خم کرده و بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر کُشنده روزگار سر می‌کنند. اینهمه بخشی از تصویر «آخرالزمانی» این روزهای ایران است که حامل پیامی مهم است: جمهوری اسلامی در حال رسیدن به آخر خط است!

در آخرین روزهای پاییز ۱۴۰۳ بحران‌های فزاینده، از کمبود انرژی تا انفجار بازار ارز، ایران را فرا گرفته و چشم‌انداز روزها و ماه‌های آینده اگر با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند، بسی سیاه‌تر از امروز است.

بحران «کمبود انرژی» در ایران سبب جیره‌بندی برق بخش خانگی و صنعتی، قطع گاز بخش صنعت، اُفت فشار گاز در بخش خانگی و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های تولید برق به دلیل نبود سوخت شده است.

کشور فلج و تعطیل شده است!

در سردترین روزهای سال دولت از تأمین گاز مورد نیاز کشور ناتوان بوده و تولید گاز در کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را دارد، در بهترین حالت برای دو سوم مصرف داخل کافی است. قرارداد واردات گاز از ترکمنستان هم به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی معلق شده و بار این ناکارآمدی بر دوش اقتصاد و شهروندان افتاده است.

گاز صنایع از اول پاییز تا کنون جیره‌بندی شده و محدودیت‌های گازی صنایع طی سه ماه گذشته افزایش یافته است. در روزهای گذشته بسیاری از واحدهای بزرگ از جمله صنایع قطعه‌سازی ناچار به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شده‌اند چون نه تنها گاز آنها مدام قطع می‌شود، بلکه قطع برق نیز به مشکلات آنها افزوده شده است.

قطع انرژی بر تولید مهمترین صنایع ایران از جمله فولادسازی و سیمان‌سازی نیز موثر بوده و آمارها از روند نزولی در تولید صنایعی حکایت دارد که قرار بود در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده، بخشی از کسری درآمدها در پی تحریم‌های نفتی را جبران کنند!

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

البته به نظر می‌رسد زمامداران نظام بخش «مشارکت مردم» در شعار امسال را به خوبی پیاده کرده و همه بار کمبودها و خسارت‌های ناشی از ناکارآمدی حکومت را به دوش مردم انداخته‌اند. در یک نمونه، شهروندان در سراسر کشور با دست‌کم دو ساعت قطع برق روبرو هستند و البته در بسیاری موارد قطع برق تا ساعت‌ها به طول می‌انجامد. قطع برق ایستگاه‌های عوارض سبب می‌شود شهروندان ساعت‌ها در پارکینگ‌های مربوطه گرفتار بمانند و نتوانند با اتومبیل‌های خود خارج شوند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

حبس شدن شهروندان در آسانسور، خاموش شدن پمپ آب آپارتمان‌ها و در نتیجه قطع آب طبقات بالاتر، و از همه مهمتر خاموش شدن تجهیزات پزشکی بیمارانی که در خانه تحت مراقبت هستند و یا در بیمارستان‌ها بستری‌اند تنها نمونه‌هایی از پیامدهای قطع برق در شهرهاست. بر اینهمه می‌بایست خاموش شدن چراغ‌های بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها و همچنین چراغ‌های چهارراه‌ها و خطوط عابر پیاده و علائم راهنمایی و رانندگی نیز افزود که سبب افزایش آمار تصادفات و مرگ‌ و میر حوادث ناشی از آن شده است.

کسب ‌و کارهای مختلف نیز دچار خسارت‌ و کاهش فروش شده‌اند. یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین شاغلانی که شکایت زیادی از قطع برق بخش خانگی دارند نانوایان هستند که در حالی که سهمیه‌ی آرد دریافت می‌کنند، همین آرد ناچیز هم با ترش شدن خمیرها درپی قطع برق و وقفه در روند پخت، از بین می‌رود و همزمان چون پخت و فروش نداشته‌اند از سوی مقامات مسئول به «قاچاق آرد» متهم می‌شوند!

در تازه‌ترین خبرها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی عجیب با صدور بخشنامه‌ای، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور را برای هفته پایانی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعطیل و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ساعات کار ادارات را تا پایان بهمن‌ماه شناور اعلام کرده است!