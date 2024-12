ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیه‌ای اعلام کرد یک‌شنبه دوم دی در پی شلیک اشتباه کشتی نظامی یواس‌اس گتیسبورگ آمریکا به یک هواپیمای جنگنده اف‌ای-۱۸ هورنت ایالات‌متحده بر فراز دریای سرخ، این هواپیما سقوط کرد.

یک فروند جنگنده نیروی دریایی ایالات متحده از ناو هواپیمابر هری ترومن به طور تصادفی توسط رزم‌ناوی در دریای سرخ در نزدیکی یمن ساقط شد.

به گزارش ایسنا، یک فروند جنگنده «اف/ای-۱۸اف سوپرهورنت» نیروی دریایی ایالات متحده از ناو هواپیمابر یواس‌اس هری اس. ترومن (سی‌وی‌ان-۷۵) به طور تصادفی توسط رزم‌ناو موشک هدایت‌شونده کلاس یواس‌اس گتیسبورگ در دریای سرخ در نزدیکی یمن ساقط شد.

جنگنده سوپرهورنت در یک حادثه و به اشتباه هدف قرار گرفت و نابود شد.

هر دو خلبان اجکت کردند و توسط نیروهای نیروی دریایی ایالات متحده نجات یافتند. یکی از خلبانان جراحات جزئی برداشته است.

ارتش آمریکا به یک انبار موشک و یک مرکز کنترل و فرماندهی حوثی‌ها در صنعا حمله کرد

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای ایالات‌متحده شنبه اول دی یک انبار موشک و یک مجموعه کنترل و فرماندهی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در صنعا را هدف حمله‌های هوایی قرار دادند.

سنتکام همچنین گفت نیروهای آمریکا چندین پهپاد انتحاری و یک موشک کروز ضد کشتی حوثی‌ها را نیز بر فراز دریای سرخ سرنگون کردند.

به گزارش رسانه‌های منطقه، حمله آمریکا یک ساختمان را در مرکز صنعا هدف قرار داد که حوثی‌ها از آن به عنوان یک مرکز فرماندهی استفاده می‌کردند.