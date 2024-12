ایران اینترنشنال - اطلاعات جدید حاکی از آن است که کیومرث پورهاشمی، یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه، به دست یک افسر سوری وابسته به حکومت بشار اسد کشته شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران پیش‌تر کشته شدن او را به مخالفان مسلح اسد نسبت داده بودند.

یک خبرنگار ترک یک‌شنبه دوم دی‌ماه به نقل از یک مقام امنیتی در ایران گزارش داد پورهاشمی در اثر تیراندازی یک افسر سوری در جریان جلسه‌ای در اتاق عمیات مشترک در حلب جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این جلسه با حضور «مستشاران نظامی» جمهوری اسلامی و فرماندهان ارتش سوریه در بحبوحه پیشروی هیات تحریر شام در حومه حلب برگزار شد.

پیش‌تر و در هشتم آذر، رسانه‌ها در ایران خبر دادند کیومرث پورهاشمی، مشهور به «حاج هاشم»، در جریان حملات مخالفان اسد در حلب سوریه کشته شده است.این رسانه‌ها از او با عنوان «مستشار ارشد» جمهوری اسلامی در سوریه یاد کردند.

یعقوب اصلان خبرنگار ترکیه‌ای که رسانه‌های این کشور معمولا به خبر‌های او استناد می‌کنند در ادامه گزارش خود نوشت فرماندهان سپاه پاسداران در اتاق عملیات مشترک حلب، فرماندهان ارتش سوریه را برای مقاومت در برابر مخالفان اسد و دفع حملات آن‌ها تحت فشار قرار داده بودند.

بر اساس این گزارش، فرماندهان سپاه در آن مقطع زمانی معتقد بودند انجام ضد حمله علیه مخالفان اسد با حمایت نیروی هوایی روسیه امکان‌پذیر است اما فرماندهان سوری برای صدور دستوراتی در این زمینه تردید داشتند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

این خبرنگار ترک فضای حاکم بر جلسه اتاق مشترک حلب را «متشنج» توصیف کرد و افزود در همین زمان، «یک ژنرال سوری وارد اتاق عملیات شد و اسلحه خود را شلیک کرد» که به دنبال آن، پورهاشمی جان باخت.

او این رویداد را نشان‌دهنده «عمق فروپاشی ارتش سوریه» به دنبال پیشروی مخالفان اسد دانست.

جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار کشته و شش میلیون آواره بر جای گذاشت.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران، روسیه و حزب‌الله از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرد.