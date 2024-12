«باشد تا روزی که چراغ به دست بگیرید و دنبال شهرداری مثل من بگردید.» این، یکی از آخرین جمله‌های «غلامرضا نیک‌پی»، شهردار باسابقه و سرشناس تهران پیش از انقلاب بود که خطاب به رییس دادگاه انقلاب بیان کرد؛ شهرداری که هشت سال مدیریت پایتخت را به عهده داشت، چهره آن را دگرگون کرد و در نخستین ماه‌های پس از انقلاب، به اتهام حل نکردن ترافیک و آلودگی هوای تهران اعدام شد

شهره مهرنامی - ایران وایر

هم‌زمان با آلودگی فاجعه‌بار و بحرانی تهران، این روزها نام غلامرضا نیک‌پی مورد جست‌وجو اینترنتی فارسی‌زبانان است و ویدیوها و عکس‌های شهر تهران پیش از انقلاب با آسمانی صاف و مناظری عمدتا دلپذیر، با این روزها مقایسه می‌شود که شهروندان زیر لایه‌ای سنگین از غبار، آلودگی تنفس می‌کنند.

«علیرضا زاکانی»، شهردار کنونی تهران، در زمانه‌ای که پایتخت هر روز به‌دلیل آلودگی و کمبود انرژی و برق تعطیل است، گفته که به کارنامه خود و همکارانش در اجرای قانون هوای پاک در تهران «نمره خوبی می‌دهد.» در روزهایی که زاکانی این عبارات را از تلوزیون رسمی اعلام می‌کرد، تهران «آلوده‌ترین پایتخت در جهان» بود.

حالا ۴۵ سال پس از تیرباران نیک‌پی، در روزهایی که آلودگی هوا، ترافیک و خودروهای فرسوده هر روز سرخط خبرها است، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به یاد شهردار سرشناس پیش از انقلاب افتاده‌اند و خدمات او را در یادآوری می‌کنند.

دکترای اقتصاد که تهران را مدرن کرد

غلامرضا نیک‌پی، فرزند «عزیزالله نیک‌پی»، سال ۱۳۰۸ در اصفهان به دنیا آمد. پدرش که در آمریکا تحصیل کرده بود، به دولت راه یافته بود و مدتی در دولت «قوام السلطنه» معاون وزیر پست و تلگراف بود. خودش در دانشگاه تهران حقوق و علوم سیاسی خوانده بود و در انگلستان در رشته اقتصاد بین‌الملل دکترا دریافت کرده بود.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

بعد از اینکه به ایران برگشت، مدتی معاون امور استخدامی شرکت نفت بود، در دولت‌های «حسنعلی منصور» و «امیرعباس هویدا» به معاونت نخست‌وزیری رسید و سال ۱۳۴۷، به وزارت آبادانی و مسکن دولت هویدا رسید.

او در یک دوره حدودا هشت ساله از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ شهردار تهران بود و اقداماتش از نظر عمرانی و برنامه‌ریزی، پایه بیشتر فعالیت‌های موثر و مثبت شهرداران پس از انقلاب شد؛ هرچند در دادگاه انقلاب از همین اقدامات گره‌گشا علیه او استفاده شد.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

در دوره غلامرضا نیک‌پی، ساختار شهرداری اصلاح شد و تغییراتی در نحوه اداره و خدمات‌دهی آن ایجاد شد، چنان‌که همان سازمان تا حدود زیادی هنوز فعالیت می‌کند. جمع‌آوری عوارض برای تامین هزینه خدمات شهری، ایجاد سازمان‌هایی چون بازرسی و موتوری و تغییرات در معاونت های شهرسازی و معماری، ساخت بزرگراه‌ها اصلی و حیاتی تهران، تهیه طرح جامع تهران، طراحی خطوط مترو تهران به کمک مشاوران فرانسوی و آغاز ساخت آن، ایجاد مجتمع‌های آپارتمانی مسکونی، ایجاد بیش از ۶۰ پارک منطقه‌ای و شهری، ایجاد ده‌ها پارکینگ در مناطق پرتردد، مدرن کردن ناوگان اتوبوسرانی تهران، هدایت آب‌های سطحی تهران با ایجاد سیل بند، ایجاد کارخانه تولید زباله به کمپوست، تعیین حریم تهران و ساخت آسایشگاه کهریزک، ازجمله اقدامات شهرداری در دوران غلامرضا نیک‌پی بود.