رادیو فردا - سفارت روسیه در تهران خواستار تحقیق فوری و دقیق نهادهای انتظامی جمهوری اسلامی درباره کشف جسد یک راننده کامیون شهروند روسیه در شهر آستارا شد.

این بیانیه که روز یکشنبه دوم دی‌ماه منتشر شده است، می‌گوید جسد یک راننده کامیون ساکن جمهوری داغستان فدراسیون روسیه ۲۶ آذرماه در پارکی در نزدیکی شهر آستارا در استان گیلان کشف شده است.

سفارت روسیه در ادامه گفته است این راننده روسی به ضرب گلوله کشته شده است.

به رغم گذشت حدود یک هفته از حادثه کشف جسد راننده داغستانی، مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این موضوع نداشته‌اند.

فدراسیون روسیه از جمهوری اسلامی خواسته است فورا و به طور کامل عاملان این حادثه را یافته و مجازات کنند و تصریح کرده است که بررسی این موضوع تحت نظارت دقیق سرکنسولگری روسیه در رشت و سفارت روسیه در ایران قرار دارد.

این بیانیه همچنین خواستار برقراری نظم در پاسگاه مرزی آستارا شده است.

گذرگاه مرزی آستارا در مرز ایران با جمهوری آذربایجان مهمترین مسیر ترانزیت کالا میان ایران و روسیه است. بنابر گفته مقامات گمرکی، روزانه ۸۰۰ کامیون از گذرگاه مرزی آستارا تردد می‌کنند.

این در حالی است که دولت روسیه در سال ۱۴۰۲ نیز تصمیم گرفت برای کمک به ایران برای ساخت راه‌آهن رشت-آستارا سرمایه‌گذاری کند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.