ایران اینترنشنال - رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر وعده بازپس گیری سوریه از جانشینان بشار اسد را داد و جوانان این کشور را به ایستادن مقابل حکومت جدید تشویق کرد.

علی خامنه‌ای، یکشنبه دوم دی از «سر برآوردن یک مجموعه شرافتمند قوی در سوریه» در مقابل حاکمان جدید این کشور سخن گفت.

او تاکید کرد: «جوان سوری چیزی برای از دست دادن ندارد. دانشگاهش، مدرسه‌اش، خانه‌ش و خیابانش ناامن است.چه کار کند؟ باید با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی و کسانی که آن را اجرا کرده‌اند باید بایستد.»

رهبر جمهوری اسلامی پیشتر در ۲۱ آذر وعده بازپس‌گیری سوریه را داده و با اشاره تلویحی به نقش ترکیه، سقوط بشار اسد را «محصول یک نقشه مشترک» آمریکایی و اسرائیلی خواند.

با این حال پس از سقوط اسد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بر ادامه روابط دو کشور «بر اساس علایق و منافع مشترک و عمل به تعهدات حقوقی بین‌المللی» تاکید کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی، جوانان سوریه را به ایستادن مقابل حکومت جدید تشویق کرد.



خامنه‌ای: ما نیروی نیابتی در منطقه نداریم

خامنه ای در سخنرانی تازه‌اش انتساب گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه به جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت:«مرتب می‌گویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد، این هم یک غلط دیگر، جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد.»

او تاکید کرد که «اگر یک روزی بخواهیم اقدام بکنیم احتیاجی به نیروی نیابتی نداریم.»

خامنه‌ای همچنین گفت که گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی یا حوثی‌ها «می‌جنگند چون عقیده‌شان آن‌ها را وادار می‌کند به این کار می‌کند.»

این سخنان خامنه‌ای در حالی بیان شده که او در سال‌های گذشته بارها خود از «عمق نفوذ استراتژیک» و «عمق راهبردی» جمهوری اسلامی سخن گفته است.

با این حال در یک سال گذشته و پس از ضربات متعدد به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، برخی از مقام‌های گفته‌اند که این نیروها مستقل عمل می‌کنند.

خامنه‌ای از جمله در آذر ۱۴۰۱ کشورهایی چون عراق، سوریه و لبنان را «عمق راهبردی ایران» خوانده بود.او در سخنرانی دیگری همچنین گفته بود که یک رکن قدرت ملی این است که روی «ملت‌های دیگر اثر بگذارد و عمق راهبردی برای کشور درست کند. »

رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۸ در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود: «این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت را از دست ندهید؛ این نگاه فرامرزی را از دست ندهید. قناعت نکنیم به منطقه‌ خودمان.»